VÍDEO: Laya elude responder sobre la orden de Exteriores en la entrada de Ghali: "Se siguieron todos los protocolos"

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha evitado aclarar si su departamento dio orden al Ejército de no requerir los pasaportes al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, cuando llegó enfermo a España a mediados de abril y se ha limitado a decir que "se siguieron todos los protocolos en vigor".



Laya ha recordado en rueda de prensa que Ghali llegó a la Base Aérea de Zaragoza en "un avión oficial argelino" y ha señalado que, también en este caso, se siguieron "todos y cada uno" de los protocolos que rigen el aterrizaje de este tipo de vuelos.



Un juzgado de Zaragoza ha abierto diligencias para examinar si se produjo alguna irregularidad en esta entrada, después de que el jefe de la Base Aérea, el general José Luis Ortiz Cabañete, apuntase en un escrito que las personas a bordo del avión no pasaron controles de pasaportes ni trámites de aduanas por orden de Exteriores.



La ministra de Defensa, Margarita Robles, se desligó el 2 de julio de esta posible entrada irregular, señalando que su departamento no tiene "ningún tipo de competencia" en la recepción de una "aeronave de Estado".



EL PAPEL DE FRANCIA



La entrada de Ghali ha contribuido a tensar las relaciones entre España y Marruecos, dos países con los que ha contactado en estas últimas semanas Francia a través de su ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian.



El jefe de la diplomacia gala, de visita oficial en España, ha dicho ante Laya que su Gobierno "no tiene vocación de mediar" entre dos países que entiende "soberanos" y con los que París comparte "excelentes relaciones".



"Confiamos en la calidad de las relaciones entre España y Marruecos para que se pueda superar este periodo difícil de forma serena", ha dicho Le Drian, que espera un "diálogo positivo" entre las dos partes.



El ministro francés ha dicho que el hecho de estar junto a España en la UE aporta un factor de "mucha solidaridad" y ha apuntado que los "difíciles momentos" de mayo en Ceuta no hacen sino evidenciar la "necesidad" de que los Veintisiete avancen en el Pacto de Migración y Asilo pendiente.



Francia se ha comprometido a avanzar en este ámbito cuando asuma la presidencia rotatoria del bloque, a partir del 1 de enero de 2022. Laya espera que en el primer semestre del próximo año haya "un impulso importante" de dicho pacto bajo la batuta gala.



