Un sismo de magnitud 5.0 se sintió en Ayacucho, en el sur de Perú

Fotografía de una lectura del sismógrafo EFE/Alejandro Zepeda/Archivo

Lima, 9 jul (EFE).- Un sismo de magnitud 5.0 se presentó a las 11.07 horas de este viernes (16.07 GMT) en la región sureña de Ayacucho, sin que hasta el momento se reporten heridos o daños materiales, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El epicentro del movimiento telúrico fue ubicado 14 kilómetros al norte del distrito San Miguel, en la provincia ayacuchana de La Mar, y con una profundidad de 89 kilómetros.

Las fuentes oficiales añadieron que alcanzó una intensidad de IV.

Al respecto, la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de San Miguel informó al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) que "fue percibido fuerte" por la población de esa localidad.

En sitios cercanos como los distritos de Huamanguilla y Tambo se sintió de manera "leve", mientras que en las más alejadas de Huanta y Quinua no fue percibido.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) agregó que, hasta el momento, no se reportan heridos ni daños a la infraestructura, pero las autoridades de seguridad continúan supervisando las zonas vulnerables.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el sismo no genera un tsunami en el litoral peruano.

Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.