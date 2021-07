Tribunal canadiense rechaza pruebas claves para la defensa de Meng Wanzhou

En la imagen, la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou. EFE/EPA/Stringer/Archivo

Toronto (Canadá), 9 jul (EFE).- El tribunal canadiense que tiene que decidir sobre la extradición a Estados Unidos de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, rechazó este viernes incorporar al caso documentos que la empresa china considera que exoneran a su ejecutiva de la acusación de fraude bancario.

La jueza Heather Holmes, del Tribunal Supremo de la provincia de Columbia Británica, anunció que no admitirá cientos de páginas de documentos confidenciales del banco HSBC tal y como habían solicitado los abogados de Meng.

La Fiscalía canadiense se había opuesto a la incorporación de los documentos al caso al considerarlos irrelevantes en el proceso de extradición.

La decisión es un duro golpe para la directora financiera de Huawei, e hija del fundador de la compañía, que fue detenida por Canadá en diciembre de 2018 a petición de Estados Unidos cuando hizo escala en Vancouver de camino a México.

El jueves, el portavoz de Huawei en Canadá, Alykhan Velshi, declaró a Efe que los documentos de HSBC son claves para probar que las acusaciones de EE.UU. contra Meng son "falsas" y anticipó que su admisión por el tribunal canadiense provocaría el colapso del caso.

La decisión significa que Holmes no valorará el contenido de los documentos durante la vista final del caso, prevista para agosto, cuando escuchará los argumentos en favor y en contra de la extradición de Meng a Estados Unidos.

Meng está acusada por EE.UU. de fraude bancario por supuestamente mentir a altos ejecutivos del banco británico HSBC sobre la relación entre Huawei y la empresa Skycom y así evitar las sanciones que el Gobierno estadounidense ha impuesto contra Irán.

Pero Velshi dijo a Efe que los documentos internos de HSBC, conseguidos por Huawei en Hong Kong tras obtener una orden judicial, demuestran "que los más altos ejecutivos de HSBC sabían de la relación entre Huawei y Skycom y que, desde luego, Meng no les mintió".

Velshi añadió que la información contenida en los documentos es prueba de que las autoridades estadounidenses "mintieron al Gobierno de Canadá y los tribunales con la esperanza de asegurar la extradición de Meng".

La detención de Meng ha causado un grave conflicto diplomático entre Canadá y China. Pocas horas después del arresto de la ejecutiva en 2018, China detuvo a dos ciudadanos canadienses, Michael Kovrig, un diplomático en excedencia, y Michael Spavor, un empresario especializado en comercio con Corea del Norte.

Los dos fueron juzgados en marzo de este año por tribunales chinos, acusados de "recopilar, proveer y vender secretos de Estado a fuerzas extranjeras".

Canadá ha denunciado el arresto "arbitrario" de sus dos ciudadanos y que los juicios se realizaron a puerta cerrada, sin garantías para los acusados.