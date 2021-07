Sudán del Sur.- El presidente de Sudán del Sur promete que el país no volverá a verse sumido en la guerra civil

09-07-2020 Salva Kiir, presidente de Sudán del Sur POLITICA SUR DE SUDÁN INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE SUDÁN DEL SUR



Pide "trabajar juntos para recuperar la década perdida" en el décimo aniversario de la independencia



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha prometido este viernes que el país no volverá a verse arrastrado a la guerra civil en la que estuvo sumido entre 2013 y 2018, en el marco de un discurso a la nación con motivo del décimo aniversario de su independencia.



"Garantizo que no os devolveré a la guerra", ha manifestado durante su discurso televisado, después de que los actos oficiales hayan sido cancelados debido a la crisis económica. "Os pido que abracéis la paz en todas vuestras actividades e interacciones", ha agregado.



"Trabajemos juntos para recuperar la década perdida y poner nuestro país de vuelta en el camino del desarrollo", ha señalado Kiir, según la transcripción de su discurso, publicado por la Presidencia sursudanesa a través de su cuenta en la red social Facebook.



Asimismo, ha anunciado un aumento del cien por cien de los salarios de los funcionarios y ha desvelado que ha dado orden al Ministerio de Petróleo que destine 5.000 barriles de petróleo al día para impulsar la economía del país, con el objetivo de hacer frente a la crisis.



"Soy consciente de que nuestros funcionarios han hecho frente a pagos irregulares desde hace mucho, dado que las escalas salariales no han sido revisadas desde que reajustamos nuestra moneda en 2015", ha apuntado, antes de anunciar una amnistía para 15 presos.



Sudán del Sur celebra este viernes el décimo aniversario de su independencia de Sudán, fecha que conmemorará en un momento en el que atraviesa una grave crisis humanitaria agravada por un conflicto armado que ha sacudido la mitad de este periodo y del que el país africano lucha por recuperarse a través del acuerdo de paz de 2018.



Estaba previsto que durante la jornada tomaran posesión los miembros del nuevo Parlamento, reconstituidos en línea con el acuerdo de paz, si bien los actos han sido aplazados de forma indefinida, en medio de los retrasos en la aplicación de las cláusulas.



Kiir anunció durante el fin de semana la recomposición del Consejo de Estado, la cámara alta del Parlamento en el país, punto clave del acuerdo de paz firmado en 2018 con varios grupos armados, entre ellos el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO) del ahora vicepresidente primero, Riek Machar.



Naciones Unidas apuntó en junio a los "lentos progresos" en la aplicación del acuerdo e hizo hincapié en que la formación de un Ejército unificado es un "elemento clave" en este proceso, especialmente ante el deterioro de la seguridad y el aumento de los enfrentamientos intercomunitarios, principalmente en el centro del país.