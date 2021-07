Rusia.- La ONG anticorrupción del opositor ruso Navalni presenta un recurso contra su cierre

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El equipo legal de la Fundación para la Lucha contra la Corrupción (FBK), fundada por el opositor ruso Alexei Navalni, ha presentado un recurso ante la justicia para revocar su cierre.



"Los abogados y juristas que representamos los intereses de la FBK hemos presentado un recurso de apelación contra la decisión del tribunal de Moscú", ha señalado el abogado Iván Pavlov, según informaciones de la agencia de noticias Sputnik.



La decisión se produce después de que la corte declarara la organización como grupo extremista y prohibiera su actividad en suelo ruso. Ahora, el recurso será analizado por la Primera Corte de Apelación de Jurisdicción General.



Las medidas fueron dictadas también contra otra ONG vinculada a Navalni, la Fundación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos, también etiquetada como agente extranjero en Rusia, así como a la red de oficinas regionales del opositor.



Según la Fiscalía, las ONG de Navalni buscan la desestabilización social y política de Rusia y tienen por objetivo cambiar el orden constitucional del país, en particular a través de un escenario de "revoluciones de colores".



La defensa de la FBK insiste en que las acusaciones de la Fiscalía son infundadas: "el cambio de poder es un principio básico de la Constitución, la Carta Magna garantiza el derecho a manifestaciones pacíficas mientras que el concepto de 'revolución de colores' no es jurídico, por lo cual no puede utilizarse como argumento en el pleito".