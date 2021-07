Reportan 32 feminicidios en Nicaragua en lo que va de 2021

De acuerdo con los datos de la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir, la cantidad de mujeres asesinadas en Nicaragua, en el presente año, es superior a las 21 registradas entre enero y los primeros días de julio de 2020. EFE/Archivo

Managua, 9 jul (EFE).- La no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir informó este viernes que unas 32 mujeres han muerto en Nicaragua en lo que va de 2021, como producto de la violencia machista.

Tres de los últimos crímenes de mujeres a manos de hombres ocurrieron en junio pasado, y otros dos fueron registrados en los primeros días del presente mes de julio, según el reporte de la organización feminista.

Católicas por el Derecho a Decidir también informó que ocho mujeres nicaragüenses que vivían en otros países fueron víctimas de feminicidio. Cinco de ellas residían en Costa Rica, una en Ecuador, otra en España, y una más en México.

De acuerdo con los datos del grupo, la cantidad de mujeres asesinadas en Nicaragua, en el presente año, es superior a las 21 registradas entre enero y los primeros días de julio de 2020.

En una actualización de su más reciente informe, la organización indicó que en los primeros seis meses de 2021 un total de 68 mujeres sobrevivieron a “feminicidios frustrados” en Nicaragua, mientras que el año pasado registraron 21 en el mismo periodo.

“Es una grave realidad para las mujeres nicaragüenses dentro y fuera del país. Mujeres, adolescentes y niñas asesinadas a manos de parejas, exparejas, hijos, vecinos y padres. Cada una de ellas tenía una vida como vos y yo. Tenían sueños y esperanzas que ya no podrán cumplir”, resaltó Católicas.

De los 30 sospechosos de los crímenes contra las mujeres entre enero y junio pasados, diez tienen procesos judiciales en su contra, siete fueron sentenciados, dos están prófugos, siete quedaron “impunes”, dos son investigados, y dos se suicidaron. Los responsables de los dos crímenes de julio no fueron incluidos.

La organización feminista se quejó de una supuesta falta de prevención de feminicidios por parte del Gobierno.

“Que las autoridades no atiendan con la debida prioridad y diligencia las denuncias que pudieron salvar vidas, los convierte en cómplices de estos delitos”, indicó.

En los últimos años el Gobierno, que no brinda datos sobre mujeres asesinadas en Nicaragua, ha reabierto las Comisarías de la Mujer en todo el país.