Posible brote de covid en Curazao deja en suspense el partido inaugural

Dallas (EE.UU), 9 jul (EFE).- Un caso de covid-19 en un jugador y la probable afectación de otros integrantes de la plantilla de la selección de Curazao ha puesto en duda la celebración del partido inaugural de la Copa Oro de este sábado con la de El Salvador en el estadio Toyota de la ciudad de Dallas.

Medios periodísticos informan hoy de que habría "siete casos positivos" y que entre ellos el entrenador Patrick Kluivert, pero no ha habido confirmación oficial.

Sin ningún pronunciamiento oficial de la Concacaf de momento, otras fuentes periodísticas han asegurado que la selección de Curazao podría quedar al margen de la competición y con su lugar quedaría la de Guatemala, que quedó eliminada en la fase previa ante Guadalupe.

La selección de El Salvador llegó a Estados Unidos el lunes tras jugar dos partidos amistosos en Croacia ante un equipo de ese país y la selección de Catar, anfitriona del Mundial de 2022.

La selección de Curazao, dirigida por la exestrella de Barcelona Patrick Kluivert, buscaría este sábado sacudirse el dominio que El Salvador ha mantenido en los últimos en sus duelos.

En la edición de la Copa Oro de 2017, El Salvador se impuso por 2-0 y en 2019 ganó por la mínima en un juego en Kingston, Jamaica.

Kluivert, que llegó para sustituir temporalmente a Guus Hiddink, también tendría su revancha ante los salvadoreños, que dieron al traste con su sueño mundialista como entrenador en 2015 tras imponerse en la tercera de clasificación rumbo a Rusia 2018.

El técnico de la Selecta salvadoreña, Hugo Pérez, no se fía de los caribeños y recientemente advirtió sobre la calidad de los jugadores.

"Básicamente ese equipo es de Holanda (Países Bajos), no es de Curazao, la gente tiene que entender eso, (...) es un equipo muy bien trabajado, técnico, rápido, con buena dinámica, físicamente fuerte, será un partido muy difícil", sostuvo.

El Salvador y Curazao forman parte del grupo A de la competición y lo complementan México, vigente campeón, y Trinidad y Tobago.

Alineaciones probables:

El Salvador: Mario González; Alexander Larín, Eriq Zavaleta, Ronald Rodríguez; Bryan Tamacas, Isaac Portillo, Marvin Monterroza, Darwin Cerén; Joshua Pérez, David Rugamas y Jairo Henríquez.

Seleccionador: Hugo Pérez

Curazao: Eloy Room; Rhu-Endly Martina, Juriën Gaari, Darryl Lachman, Michael María; Juninho Bacuna, Vurnon Anita, Leandro Bacuna, Brandley Kuwas, Elson Hooi; Rangelo Janga .

Seleccionador: Patrick Kluivert.

Estadio: Toyota, de Dallas

Hora: 16.00 local (21.00 GMT).