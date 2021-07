Política de Fed dará apoyo hasta que se alcance la recuperación

(Bloomberg) -- La Reserva Federal dijo que la ampliación del programa de vacunación contra el covid-19 ha ayudado a la economía de Estados Unidos a lograr un repunte sólido, al tiempo que prometió que la política monetaria continuará brindando un “apoyo potente”.

“El progreso en las vacunas ha llevado a una reapertura de la economía y a un fuerte crecimiento económico, respaldado por una política monetaria y fiscal acomodaticia”, dijo el viernes el banco central en su informe de política monetaria semestral al Congreso. “Sin embargo, los efectos de la pandemia de covid-19 han seguido afectando a la economía de EE.UU. y el empleo se ha mantenido muy por debajo de los niveles anteriores a la pandemia”.

El informe de la Fed, que proporciona a los legisladores una actualización sobre los desarrollos económicos, financieros y de política monetaria, se publicó en el sitio web del banco central antes del testimonio de su presidente, Jerome Powell, ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes del miércoles, y ante el panel de Banca del Senado un día después.

El informe de política monetaria señaló que las compras de activos de la Fed y el compromiso de no subir las tasas de interés hasta que haya logrado sus objetivos de inflación y empleo “ayudarán a garantizar que la política monetaria continúe brindando un potente apoyo a la economía hasta que se complete la recuperación”.

Además de una descripción general de la economía y la política monetaria, el informe contiene una serie de temas, incluido el efecto de la pandemia en el mercado laboral y las cadenas de suministro, así como la estabilidad financiera y el reciente repunte de la inflación.

Expectativas de inflación

La Fed dijo en su informe que si la inflación no disminuye y comienza a impulsar las expectativas sobre los precios futuros “persistentemente por encima” de niveles consistentes con su objetivo del 2%, podría “llamar a un cambio en la postura de la política monetaria”.

Al profundizar en las medidas de expectativas basadas en el mercado, la Fed dijo que muestran que los inversionistas anticipan que la inflación se estabilizará en alrededor de 2,25%, después de un estallido alcista en el corto plazo, que calificó como consistente con el objetivo de la Fed.

Las expectativas recopiladas por medio de encuestas muestran un patrón similar a las mediciones basadas en el mercado, dijo la Fed, con una inflación más alta a corto plazo que se revertiría hacia el objetivo de la Fed.

A pesar de este análisis benigno, los funcionarios de la Fed admitieron que también hay señales de que los pronosticadores sugieren que el riesgo de una mayor inflación ha aumentado.

Estabilidad financiera

Sobre la estabilidad financiera, la Fed dijo que algunas áreas del sistema financiero se habían vuelto más vulnerables a la inestabilidad potencial desde su último informe en febrero, pero que el núcleo del sistema seguía siendo resistente.

Calificó de altos los precios de las acciones y los bienes raíces comerciales y dijo que el aumento en los precios de los criptoactivos reflejaba, en parte, un mayor apetito por el riesgo de los inversionistas.

Mercado laboral

La Fed dijo que la pandemia puede haber acelerado los cambios estructurales que ya se estaban produciendo en el mercado laboral, como una mayor adopción de tecnología y el ritmo de las jubilaciones, lo que ha llevado a una realidad laboral posterior a la pandemia que puede parecer diferente a la de principios de 2020, antes de la aparición del virus.

También indicó que la disminución en la participación de las madres en el mercado laboral se puede atribuir a razones de cuidados de los hijos, especialmente para las madres negras e hispanas. El impacto de la expansión del seguro de empleo, que según algunos economistas y empresas está incentivando a los trabajadores a permanecer fuera de la fuerza laboral, sigue sin estar claro, dijo la Fed.

Cadenas de suministro

En cuanto a las cadenas de suministro, la Fed señaló que los aumentos repentinos en la demanda habían creado aglomeraciones en los los nodos de transporte como los puertos, y estimulaban un aumento en los costos logísticos. Las limitaciones de la oferta provocaron un aumento de los precios de los bienes, incluida la madera, los vehículos de motor y los electrodomésticos.

