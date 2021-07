Pogacar espera no caerse en lo que resta de Tour: "Toco madera"

El líder destacado del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar, espera que una caída no le arruine un segundo Tour que parece tener en el bolsillo: "Toco madera", declaró este viernes tras la etapa que acabó en Carcasona con la victoria al esprint del británico Mark Cavendish

Su compañero "Rafal Majka se ha caído hoy y no sabemos si mañana tendremos que salir con un hombre menos... cruzo los dedos para que no sea así", explicó en conferencia Pogacar, que afrontará a partir del sábado las etapas de los Pirineos con más de cinco minutos de ventaja sobre sus primeros perseguidores en la general, el colombiano Rigoberto Urán y el danés Jonas Vingegaard.

"Yo me caí el primer día del Tour, pero ya tuve mi dosis de caídas en la primera parte de la temporada. El nuestro es un oficio peligroso. Hasta ahora he tenido suerte, pero toco madera y espero que los próximos días no sean tan caóticos", insistió.

Sobre la etapa de este viernes, una de las más tranquilas desde que partió la carrera en Brest el pasado 26 de junio, el maillot amarillo explicó: "La primera parte de la carrera fue bastante aburrida. Después, cuando se animó, me encontraba bien, por lo que rodé a tope".

La etapa fue ganada por Cavendish, que cuando ganó su primera etapa en el Tour, Pogacar tenía apenas 10 años. A sus 36 años, el británico igualó este viernes el récord de triunfos parciales en el Tour de Eddy Merckx (34).

"Le veía cuando era niño, esprintando como un cohete. Me encantaba. Lo que está haciendo es de locos. Tiene todo mi respeto", concluyó.

