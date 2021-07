P.Bajos.- Países Bajos otorga una licencia de emisión a una cadena de televisión populista de derechas

21-01-2021 Las banderas de Países Bajos y la Unión Europea en un edificio oficial POLITICA ECONOMIA BT



ÁMSTERDAM, 9 (DPA/EP)



El Ministerio de Medios de Comunicación de Países Bajos ha otorgado este viernes una licencia provisional para emitir en televisión a dos nuevas cadenas, la populista de derechas ON y ZWART, que aboga por una mayor diversidad.



Desde 2022, podrán emitir programas en la radio y televisión públicas holandesas por un período inicial de cinco años, según un comunicado del ministerio.



ON son las iniciales de 'Ongehoord Nederland' --Los Países Bajos no escuchados, en español--. Es un canal controvertido, ya que se presenta a sí mismo como un portavoz de ciudadanos supuestamente desconocidos y se ofrece como plataforma para los partidos de derechas, escépticos del cambio climático y críticos de la Unión Europea (UE). Ha iniciado también una campaña de difamación contra la cadena pública de noticias NOS.



El ministro de Medios, Arie Slob, ha advertido de que "la descalificación sistemática de NOS" debe acabar. "No hay lugar en las cadenas públicas para la diseminación de noticias falsas y desinformación", ha agregado.



Las cadenas públicas en Países Bajos están organizadas como asociaciones. Las nuevas iniciativas pueden admitirse si tienen, al menos, 50.000 personas que les apoyen y ofrecen contenidos distintos a los que ya se ofertan. El sistema se creó para dar cabida a todas las corrientes religiosas e ideológicas del país.