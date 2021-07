O.Próximo/Jordania.- Bennett y Abdalá II se reúnen y alcanzan acuerdos comerciales

EEUU felicita a Israel y Jordania por acuerdos comerciales que favorecen a palestinos



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, y el rey de Jordania, Abdalá II, mantuvieron la semana pasada una reunión en secreto en Amán con la que han alcanzado acuerdos comerciales, lo que supone un avance en las relaciones entre ambos países después de años de tensiones.



De dicha reunión, ha transcendido que se ha alcanzado un acuerdo para que Israel suministre a Jordania 50 millones de metros cúbicos de agua, según indica 'The Times of Israel'.



Asimismo, el ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, ha visitado este jueves Jordania para ayudar a finalizar el acuerdo sobre el agua y otro acuerdo para aumentar los intercambios comerciales.



"Jordania es vecino y socio de Israel. El Ministerio de Exteriores de Israel seguirá manteniendo un diálogo permanente para preservar y fortalecer esa relación", ha dicho Lapid, según un comunicado recogido por 'The Jerusalem Post'.



Ante el anuncio, Estados Unidos ha felicitado a Israel y Jordania por estos acuerdos comerciales, que según el país norteamericano, implicará "apoyo al pueblo palestino al permitir un mayor comercio entre Jordania y Cisjordania".



"Estos acuerdos mejorarán el acceso de Jordania al agua este año y permitirán que las exportaciones de Jordania a Cisjordania aumenten de 160 millones de dólares (más de 135 millones de euros) a 700 millones (cerca de 592 millones de euros)".



"Son estos tipos de pasos tangibles los que aumentan la prosperidad para todos y promueven la estabilidad regional", ha considerado el Departamento de Estado en un comunicado.



La Casa Blanca ha confirmado este miércoles que el rey Abdalá II visitará Estados Unidos el próximo 19 de julio, lo que será una oportunidad para debatir "los numerosos retos a los que se enfrenta Oriente Próximo", así como mostrar "el papel de liderazgo de Jordania en la promoción de la paz y la estabilidad en la región", según indicaban desde Washington.