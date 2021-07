"No puedo compararme a Merckx", dice modesto Cavendish tras igualar récord del belga

Pese a igualar el récord de 34 victorias en el Tour de Eddy Merckx, con su triunfo este viernes en Carcasona, el británico Mark Cavendish tiró de modestia, asegurando que no se le puede comparar "al ciclista más grande de todos los tiempos".

"No puedo compararme a Merckx, el ciclista más grande de todos los tiempos. Ha sido simplemente una victoria más en el Tour de Francia... tiene el mismo sabor que la primera", declaró el nativo de la Isla de Man en conferencia de prensa.

"La mayoría de mis victorias han sido en llegadas masivas. Era diferente en la época de Merckx", que ganó en todos los terrenos, precisó el británico, añadiendo que será más consciente de la hazaña alcanzada dentro de unos años.

Cavendish, de 36 años y que suma ya 4 etapas en este Tour de Francia después de no haber ganado desde 2016, destacó una vez más la labor de sus compañeros: "Los chicos han estado increíbles. No me va muy bien el calor y hacía mucho calor. Los dos últimos kilómetros, además, eran en ligera pendiente. No era una llegada ideal para mí, sino para corredores más fuertes como Jasper Philipsen, Wout van Aert o (4º en la etapa Iván García) Cortina... ¡cómo le ha atrapado (su compañero Michael) Morkov en los últimos 200 metros!".

"Ser líder significa asumir responsabilidades. No sólo es tener piernas, sino también cabeza clara para superar la presión. Irónicamente, el esprínter es el miembro del equipo que menos trabaja, pero en la mayoría de casos es el mejor pagado, junto a los 10 primeros de la general. Mis compañeros dan la cara siempre y eso me añade un poco más de presión. Pero cuando ganas y el segundo es tu lanzador, ¿qué más se puede pedir?".

Cavendish agradeció también el cariño del público y es que tras ser considerado como un ciclista arrogante durante gran parte de su carrera, ahora se comporta más extrovertido y dicharachero, también con los periodistas.

"Sinceramente, no voy a mentir. A veces me enojaba y he llegado a comportarme como un idiota. Es lo que pasa cuando eres joven. Durante muchos años he sufrido las consecuencias de comportarme como un vanidoso, sin la educación para saber comportarme ante los medios. Ahora soy una persona adulta, no un veinteañero que quiere pelearse con el mundo", admitió en conferencia de prensa.

