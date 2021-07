Nathalee Aranda: de correr en la calle de su barrio a los olímpicos de Tokio

Imagen de archivo de la atleta panameña Nathalee Aranda. EFE /LEONARDO MUÑOZ /Archivo

Ciudad de Panamá, 9 jul (EFE).- La saltadora de longitud panameña Nathalee Aranda materializará en poco tiempo un sueño que tuvo desde muy pequeña: estar en unos Juegos Olímpicos y competir contra la crema y nata del salto largo mundial.

Aranda confesó a Efe que comenzó en el atletismo en el 2007, pero que antes de eso "no practicaba ningún deporte, simplemente lo que se jugaba con los vecinos, béisbol, fútbol, carreras en la calle... así".

Entre esos juegos de niños, típicos en los empobrecidos barrios de Colón, en el Caribe panameño, "siempre en mi mente estuvo ir a unos juegos olímpicos y lograr una medalla", comentó.

Aranda, la primera mujer colonense en llegar a unos Juegos Olímpicos, no esconde lo precario y difícil de su preparación, aunque reconoce que esto le da un sabor más dulce a su clasificación.

"La verdad que cuando tuve que regresar de entrenar en Inglaterra, veía que volvía a mi realidad de antes, tenía en mente de clasificar, pero siendo sincera, en ese momento lo veía un poco lejos", precisó.

"Aunque con implementos limitados, siento que estoy bien preparada, podría ser mejor si estuviera en otro lado preparándome, pero con la ayuda de mi entrenador Florencio Aguilar, me siento preparada para dar lo mejor de mi", añadió.

Aguilar es el mismo entrenador que llevó los primeros pasos de Irving Saladino, medallista de oro panameño en el salto de longitud en Pekín 2008.

Aranda señaló que la pandemia de la covid-19 le jugó en contra en su plan de trabajo y competencias.

"Íbamos a competir a Europa, teníamos un plan trazado, llegó la pandemia y no se pudo. Nos mantuvimos en América, era importante las pruebas en Europa por los puntos", dijo.

Agregó que lo más difícil fue adaptarse para entrenar durante la pandemia. Por el cruento encierro que se vivió en Panamá tuvo que trasladar todo a casa.

"En casa hacía ejercicios para mantener mi estado físico, no es igual a lo que se hace en el estadio, hacía liga y multisaltos, pero no podía correr, ni saltar como lo hago en el estadio", manifestó.

Aranda, quien es una de las caras nuevas del atletismo panameño en las justa olímpica, aclaró que siente "presión", sino más bien el apoyo de mucha gente, lo que le dará "la fortaleza de hacer mejor las cosas y representar el país".

La atleta panameña disparó alto en su primera incursión olímpica, siendo uno de sus objetivos una medalla, aunque es consciente que estará entre un grupo de campeonas olímpicas y mundiales.

"Mi objetivo principal, aparte de divertirme dentro de la competencia, es clasificar a la final, después de eso seguiré dando lo mejor, si Dios lo permite meterme en el podio o si no realizar una mejor marca personal", expresó.

Aranda es la única atleta panameña clasificada a Tokio que ha hecho su preparación en Panamá y tiene en su itinerario viajar del país centroamericano hacia Tokio el 22 de julio próximo.

Sobre cómo ve su debut olímpico, la manifestó que "va haber de emoción, felicidad, adrenalina, nerviosismo, porque estaría en mis primeros juegos".

Sonríe y se siente orgullosa al saber que en la delegación panameña la mayoría son mujeres (seis mujeres y cuatro hombres), al punto de señalar que "se siente muy bien que las mujeres vayan al poder, como se dice" aunque acotó que "sé que cada uno dará la mejor en cada una de sus pruebas".

Rogelio Adonican Osorio