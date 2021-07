México acusa exsecretario de Economía de enriquecimiento ilícito

Ildefonso Guajardo Villarreal, Mexico's secretary of economy, listens to a question while speaking to members of the media outside the office of the U.S. Trade Representative in Washington, D.C., U.S., on Thursday, July 26, 2018. In congressional testimony today, U.S. Trade Representative Robert Lighthizer said the timetable would meet the Mexican objective of having President Enrique Pena Nieto sign a new Nafta before he leaves office in December.

(Bloomberg) -- La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo, de enriquecimiento ilícito, el paso más reciente en la redada anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Guajardo, el negociador más importante del expresidente Enrique Peña Nieto durante la reescritura del tratado de libre comercio de América del Norte, supuestamente incrementó su patrimonio cuyo origen legal no pudo probar, según un comunicado de la FGR el viernes.

Guajardo negó haber actuado mal en una entrevista de radio y calificó los cargos de “persecución política”.

El exsecretario es el tercer miembro del círculo más cercano de Peña Nieto en ser acusado de irregularidades durante el Gobierno de López Obrador, quien se ha comprometido a tomar medidas enérgicas contra la corrupción. El mes pasado, Luis Videgaray, quien se desempeñó como secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, quedó inhabilitado para ocupar cualquier cargo público en los próximos 10 años por acusaciones de la Secretaría de la Función Pública de que presentó declaraciones de activos falsas. Emilio Lozoya, exjefe de la estatal Petróleos Mexicanos, fue arrestado en España y extraditado a México el año pasado por sus tratos con Odebrecht.

La noticia de que un juez acusó a Guajardo se produce solo un día después de que un tribunal emitiera una orden de arresto por cargos de fraude fiscal en contra de Miguel Alemán Magnani, uno de los fundadores de la aerolínea mexicana Interjet y miembro del consejo asesor empresarial del presidente.

Guajardo señaló en la entrevista de radio que las autoridades hicieron cinco observaciones luego de su análisis sobre un total de alrededor de 1.3 millones de pesos (US$65.500) en cheques, depósitos y transferencias, además de una obra de arte que compró en 2010 pero que no declaró hasta 2015 cuando la recibió.

Posteriormente, una ampliación de la investigación encontró un depósito por US$300.000 en una cuenta en Washington D.C. que, según Guajardo, fue hecho por su hermano para liquidar la herencia de su madre.

La Fiscalía General de la República solicitó al juez que prohibiera a Guajardo asumir el cargo de representante de la Cámara de Diputados, dijo Guajardo en la entrevista radial. El juez denegó la solicitud, dijo. Tras la acusación, Guajardo tiene prohibido salir del país, además de que debe registrarse con las autoridades mensualmente.

