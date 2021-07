Marta López asegura que Rocío Flores no ha montado ningún pollo por coincidir con su madre

08-07-2021 Rocío Flores, visiblemente afectada tras el regreso de su madre a televisión. MADRID, 10 (CHANCE) Nos lo habían avisado y lo cierto es que no sabíamos que iba a ser así, pero el poli-deluxe de esta noche de todos los colaboradores sobre Rocío Carrasco y el documental que se ha emitido en televisión. Los rostros conocidos del programa se han sentado y han respondido a las preguntas que la organización ha propuesto y las respuestas... no han dejado indiferente a nadie. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 10 (CHANCE)



Nos lo habían avisado y lo cierto es que no sabíamos que iba a ser así, pero el poli-deluxe de esta noche de todos los colaboradores sobre Rocío Carrasco y el documental que se ha emitido en televisión. Los rostros conocidos del programa se han sentado y han respondido a las preguntas que la organización ha propuesto y las respuestas... no han dejado indiferente a nadie.



En especial nos hemos quedado con una, la que se le ha hecho a Marta López: ¿Te consta que Rocío Flores montó un pollo el jueves porque no la dejaron entrar por la puerta que entró su madre? a lo que ha respondido que 'NO' la colaboradora y ha despejado así todas las especulaciones que ha habido acerca de este tema.



De esta manera queda claro que Rocío Flores no ha montado ningún pollo, ni la importaría coincidir con su madre en los pasillos de Telecinco. Otra pregunta que se le ha hecho a Marta López es si la joven le ha criticado a su madre en los descansos del debate, a lo que ha dicho que 'NO', pero Conchita ha asegurado que mentía.



La exconcursante de 'Supervivientes 2021' ha confesado también que ha mantenido contacto estos últimos días con Antonio David para hablar de Olga Moreno en el reality, pero que no han sido conversaciones en las que hayan hablado de nada más.