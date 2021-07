La primera vacuna latinoamericana, la alerta de la OPS y más claves de la covid

Vista de la vacuna cubana contra la covid-19 Abdala, en Caracas, Venezuela. EFE/Miguel Gutiérres

Redacción Internacional, 9 jul (EFE).- Aunque América supera ya los 648 millones de dosis anticovid administradas, más de la mitad se han aplicado en un solo país, Estados Unidos, por lo que organismos internacionales alertan del rezago en la región, mientras crece la expectativa por la aprobación de la primera vacuna latinoamericana.

Estas son las claves de la vacunación esta semana en América:

1. CUBA, PRIMER PAÍS LATINOAMERICANO CON VACUNA PROPIA

Cuba se convirtió en el primer país latinoamericano con vacuna propia contra la covid-19: el compuesto Abdala, que, con una eficacia del 92,2 % en los ensayos clínicos, recibió este viernes la autorización de uso de emergencia en el país caribeño y se espera que pronto pueda ser distribuida en la región.

Con ello, se convierte en la primera vacuna creada en América Latina, donde son minoría los países que trabajan en fórmulas propias y se combate la enfermedad con las importadas de Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia o China.

La autorización de Abdala llega en plena crisis sanitaria en Cuba y otros países de la región, que sufren una tercera oleada de contagios.

2. MILLONES DE PERSONAS NO SABEN CUÁNDO PODRÁN SER VACUNADAS

Hasta este viernes, América ha administrado unos 648,89 millones de dosis de vacunas contra la covid-19, según el registro de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La mayor cantidad han sido aplicadas en Estados Unidos (más de 333 millones), seguido de Brasil (95,6 millones), México (45,8 millones), Canadá (38 millones), Chile (22,8 millones), Argentina (21,3 millones), Colombia (18,2 millones), República Dominicana (7,8 millones), Perú (7,5 millones) y Ecuador (4,2 millones).

Basada en esas cifras, la OPS estima que una de cada cuatro personas del continente "ha completado su esquema de vacunación", pero más de la mitad de las dosis se han aplicado en un solo país: EE.UU.

Aunque el 50 % de las poblaciones de Chile y Uruguay han completado su esquema de vacunación y Canadá ha cubierto a más del 30 %, millones de personas, especialmente de Latinoamérica, "aún no saben cuándo tendrán la oportunidad de ser vacunadas".

3. EL DEBATE DE LA TERCERA DOSIS

Pfizer y BioNTech confirmaron que pedirán autorización en Estados Unidos para que se inyecte una tercera dosis de refuerzo de su vacuna y ofrecer una mayor protección contra la covid-19.

Según las compañías, han visto "datos alentadores" de una prueba en curso de la vacuna de refuerzo y agregaron que proporciona niveles de anticuerpos neutralizantes de cinco a diez veces más altos cuando se administra seis meses después de la segunda dosis.

Sin embargo, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) asegura que es "demasiado pronto para confirmar" si se necesita una tercera dosis de las vacunas anticovid porque "no hay suficientes datos" para calcular la duración real de la protección.

Previo a este debate y aunque la OPS pidió dar prioridad a la aplicación de las dos primeras dosis, República Dominicana comenzó en julio a administrar una tercera, empezando por médicos, personal sanitario y adultos de mayor edad y que será de un laboratorio diferente a las recibidas inicialmente por cada persona.

4. COVAX CONFIRMA QUE RECIBIÓ DINERO DE VENEZUELA PARA VACUNAS

La Fundación GAVI, administradora junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) del programa Covax para la distribución global de vacunas anticovid, confirmó el jueves que ya recibió los fondos de Venezuela para el envío de dosis a ese país que al parecer se encontraban bloqueados por las sanciones.

El Gobierno venezolano había denunciado que, debido a las sanciones comerciales y financieras de Estados Unidos contra el país, su pago a Covax estaba bloqueado, lo que impedía la llegada de 11 millones de vacunas acordadas en abril.

El embajador venezolano ante las Naciones Unidas en Ginebra, Hector Constant, llevó el asunto incluso al Consejo de Derechos Humanos y lo puso como un ejemplo del "crimen de lesa humanidad" contra Venezuela que esas sanciones económicas constituyen.

5. SOLO UN 3 % EN CENTROAMÉRICA Y SURAMÉRICA HA COMPLETADO VACUNACIÓN

América, el continente más impactado por la pandemia, reporta hasta este viernes 73,4 millones de contagiados y se acerca a los 2 millones de muertes por la covid-19. De ese total, unos 40 millones de casos y 1,3 millones de decesos corresponden a Latinoamérica.

Pese a que este continente reporta cerca de la mitad de las muertes registradas a nivel mundial, en algunos países de América Central y del Sur solo el 3 % de la población ha completado su esquema de vacunación hasta el momento, de acuerdo con la OMS.

6. VARIOS PAÍSES LATINOAMERICANOS RECIBEN DONACIÓN DE EEUU

Uruguay recibió el jueves 500.000 dosis de la vacuna de Pfizer de parte de EE.UU., el decimoprimer país latinoamericano que recibe una donación de vacunas dentro de las 80 millones de dosis que el presidente Joe Biden prometió compartir con otros países, de las que más de 20 millones son para naciones de América Latina y el Caribe.

El envío a Uruguay coincide con los de Bolivia, Paraguay y Guatemala, que han recibido esta semana, respectivamente, 1 millón de vacunas monodosis de Johnson & Johnson, 1 millón de dosis de Pfizer y 1,5 millones de dosis de Moderna, mientras que hoy mismo se anunció que se enviarán otras a Haití tan pronto mejore la crisis desatada por el asesinato del presidente Jovenel Moise.

7. ALUMNOS Y PROFESORES VACUNADOS EN EE.UU. NO NECESITAN MASCARILLA

Los estudiantes y profesores vacunados en Estados Unidos, el país con mayor cantidad de casos y muertes por el virus (33,8 millones contagios y más de 606.000 decesos), no necesitarán usar mascarillas dentro de las escuelas, según la nueva directriz de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Esa agencia descartó, sin embargo, recomendar a las escuelas que exijan a sus maestros o alumnos que se vacunen, pero aseguró que las personas no inoculadas deben continuar llevando mascarilla en interiores de los colegios.