La elección de magistrados del Tribunal Constitucional en Perú sigue en suspenso

Vista del interior del Congreso en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 8 jul (EFE).- La elección de los seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en Perú sigue en suspenso este jueves, tras el enfrentamiento en el que se han enfrascado el Congreso y el Poder Judicial respecto a la corrección y legalidad del proceso.

A pesar de que un juzgado constitucional ordenó al Congreso suspender la elección de los magistrados por presuntos vicios en el proceso, el Legislativo ha intentado seguir con la elección, aunque fracasó en conseguir los votos para los primeros candidatos en la sesión del miércoles.

Tras la reanudación este jueves del pleno del Congreso, el presidente de la Comisión Especial para elegir a los miembros del TC, Rolando Ruiz, pidió un cuarto intermedio y una nueva reunión de la Junta de Portavoces, antes de poner en agenda la votación de los magistrados.

En la sesión del miércoles ninguno de los tres primeros candidatos alcanzó el mínimo de 87 votos y al menos tres bancadas del Congreso se opusieron a seguir con la elección por el evidente desacato a la resolución judicial que pedía suspender el proceso.

Este jueves, uno de los candidatos que seguía en carrera para la elección de los magistrados, el abogado Jorge Rioja, presentó su renuncia irrevocable debido a "la polarización de las fuerzas políticas" en el Parlamento.

En una carta dirigida al Parlamento, Rioja remarcó el respeto que tiene a la Constitución Política y al Estado de Derecho "en el marco de los principios de igualdad, legalidad, tolerancia y legitimidad".

De otro lado, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) informó este jueves que iniciará una investigación preliminar a la medida cautelar que ordena al Congreso suspender la selección de los miembros del Tribunal Constitucional.

La OCMA precisó que la finalidad de la investigación es "recabar información que permita determinar la existencia o no de indicios de conducta disfuncional" en la jueza Soledad Blácido, que dio la medida cautelar, y que ha sido cuestionada por el Congreso por presunto prevaricato y abuso de funciones.

La oficina agregó que esta acción no constituye "un prejuzgamiento de responsabilidad, en tanto no se ha instaurado procedimiento disciplinario que habilite un pronunciamiento de fondo".

La jueza Blácido sostuvo en su resolución que el Legislativo ha retomado la selección y elección de magistrados en una cuarta legislatura extraordinaria, que no contempla su reglamento interno, y el procedimiento presentaría vicios por falta de transparencia y motivación al momento de calificar a los postulantes.

En su fallo, Blácido otorgó un plazo de cinco días al Congreso para que conteste la demanda, en vista de que se presenta "una vulneración al derecho de tener una justicia justa y transparente en el sistema constitucional del país".

Sin embargo, la mayoría opositora en el Congreso está empeñada en elegir a los seis magistrados del TC antes que concluya la ampliación de la cuarta legislatura extraordinaria el próximo día 16.