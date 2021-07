09-07-2021 Iván Sánchez e Irene Esser, juntos y enamorados en Madrid. El actor podría haber recuperado la ilusión de la mano de la actriz venezolana, segunda finalista en el concurso de Miss Universo 2012 MADRID, 9 (CHANCE) Convertido en uno de los actores más deseados de nuestro país, Iván Sánchez disfruta al máximo de sus días en Madrid muy bien acompañado por la mujer que podría haberle robado el corazón, la actriz y modelo venezolana Irene Esser. En esta ocasión la pareja compartió confidencias y risas con un grupo de amigos en uno de los restaurantes de la capital en el que, lejos de esconderse, la nueva pareja presumió de complicidad. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Aunque por el momento ninguno de los dos habría confirmado su relación de manera oficial, lo cierto es que las redes sociales de ambos se han llenado de fotografías que los sitúan en el mismo lugar y al mismo tiempo. Siempre muy discreto con su vida privada, Iván estuvo muy atento con Irene durante toda la velada donde la gran sonrisa de ambos fue el claro ejemplo del buen momento personal que está viviendo.



A caballo entre España y Latinoamérica, el ex de Elia Galera no para de cosechar éxitos a nivel internacional donde se ha convertido en uno de los actores más codiciados de nuestro país. Irene por su parte es una joven con una gran proyección profesional ya que fue elegida Miss Venezuela 2011 y un año más tarde representó a su país en la gala de Miss Universo, donde consiguió el título de segunda finalista. En el terreno personal, anteriormente fue pareja de Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



Demostrando su discreción y sus deseos de que esta historia de amor permanezca por el momento en un discreto segundo plano mediático, Iván y su nueva novia abandonaron el restaurante por separado y, muy serios, evitaron confirmar esta incipiente relación de la que, por el momento, no os podemos dar más detalles..