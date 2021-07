Guinea.- Condenado en Guinea a más de tres años de cárcel un antiguo aliado de Condé por "ofensas al jefe de Estado"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Guinea ha condenado a más de tres años de cárcel a un antiguo aliado del presidente, Alpha Condé, actualmente en la oposición por "ofensas al jefe de Estado" tras afirmar que el mandatario sólo podrá ser expulsado por la vía de las armas.



Ismail Condé, quien fue miembro de la gubernamental Asamblea del Pueblo de Guinea (RPG) del presidente y se pasó a la opositora Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFGD), ha sido sentenciado a tres años y cuatro meses de cárcel, tal y como ha confirmado su abogada.



La abogada de Condé, Salifou Béavogui, ha recalcado que el "mayor crimen" de su defendido fue "defender la alternancia democrática" en el país africano. "Quieren usar la Justicia, cueste lo que cueste, por motivos políticos para mantenerle en prisión", ha manifestado, según ha informado la emisora Radio France Internationale.



El propio Condé ha argüido que su oposición al mandatario "no se sitúa al nivel de su persona física", sino en "los principios y valores democráticos que se suscribieron en el pasado reciente", al tiempo que se ha disculpado con el presidente si se "ofendió" por sus declaraciones.



Por su parte, el líder de la UFGD, Cellou Dalein Diallo, ha condenado la sentencia contra Condé y ha argüido que "finalmente ha sido una 'ofensa al jefe de Estado' lo que la Justicia ha encontrado como excusa para ejecutar la orden recibida de condenarle". "Qué vergüenza", ha añadido, a través de su cuenta en la red social Facebook.



La UFGD y el resto de formaciones opositoras rechazaron la victoria del presidente, Alpha Condé, en las elecciones celebradas el año pasado y Diallo incidió en que los resultados que barajaba el partido le daban a él la victoria.



En este sentido, un total de once candidatos presidenciales --todos, a excepción de Condé-- afirmaron a finales de octubre que los resultados anunciados por la comisión electoral "no se correspondían con lo que ha pasado en las urnas" y varios de ellos, incluido el propio Diallo, presentaron recursos al Constitucional.



Los comicios estuvieron además marcados por un repunte de las tensiones por la candidatura de Condé a un tercer mandato tras una serie de modificaciones constitucionales, lo que ha provocado protestas desde octubre de 2019 que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad.