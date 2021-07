Fútbol.- Koeman, "preocupado" por la renovación de Messi: "Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que siga"

09-07-2021 De izquierda a derecha: Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona; Antonio Hostench, Director Desarrollo Corporativo Grupo CIRSA; Santi Rosell, presidente del Club de Golf Barcelona; y Pep Guardiola, entrenador del Manchester City CATALUÑA ESPAÑA EUROPA DEPORTES BARCELONA SPORTIUM



"Hay que proteger más a Pedri"



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha reconocido que está "preocupado" por la continuidad de Leo Messi, pero tiene "plena confianza" en que el presidente Joan Laporta lo solucione, y ha animado a todos, LaLiga y futbolistas de la plantilla incluidos, a hacer "un esfuerzo" para que el argentino se quede, además de confirmar que cuenta con Antoine Griezmann y pedir que se proteja "más" a Pedri.



"Siempre que todo no está solucionado, hay que estar preocupado. Yo tengo plena confianza en que nuestro presidente arregle este tema, ojalá. Es importantísimo para el club, pero también es importantísimo para LaLiga española que se quede el mejor jugador del mundo. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que él siga con nosotros", declaró durante la primera edición de la Koeman's Cup by Sportium, celebrada este viernes en el Club de Golf Barcelona de Sant Esteve Sesrovires.



Además, el preparador azulgrana recalcó que la continuidad del argentino debe ser la prioridad máxima. "Lo más importante de todo es intentar hacer lo máximo para que se quede Leo. Es el futuro de este club, la efectividad que ha demostrado todos los años es la máxima. Hay que intentar lo máximo para que se quede", subrayó.



"Todos los que sabemos el estado del club estamos preocupados. Por el tema del COVID, el club no ha podido hacer cosas, no ha habido público, el museo... En el tema de los salarios, el club está intentando bajarlos, hoy en día es importante. Todo el mundo tiene que saber en el momento en el que estamos y hay que aceptarlo. Los jugadores tienen que hacer un esfuerzo para que podamos seguir adelante y mejorar nuestra plantilla", añadió.



En este sentido, explicó que en las próximas semanas se verá "quién se queda y quién va a salir". "Son muchas decisiones que hoy en día no podemos tomar, dependen de las circunstancias que tengamos", apuntó, asegurando que cuenta con el francés Antoine Griezmann. "Para mí es muy importante. Ha demostrado su calidad, creo que ha sido un gran fichaje para el Barcelona. Cuento con todos los que tenemos en este momento", afirmó.



Por último, el técnico neerlandés cuestionó el ajetreado verano que está teniendo Pedro González 'Pedri', que tras participar en la Eurocopa con la selección española está llamado para disputar también los Juegos Olímpicos de Tokio. "Entiendo a los jugadores, están en medio del club y de la federación, y tienen que jugar. Pero en el caso de Pedri, hay que protegerle más", concluyó.



Koeman apadrinó este viernes el torneo benéfico Koeman's Cup by Sportium, cuya recaudación irá íntegramente destinada al Hospital Materno Infantil de Sant Joan de Déu. En él participaron el entrenador del Manchester City Pep Guardiola, el extenista Albert Costa, el jugador del FC Barcelona Riqui Puig, el expiloto de Fórmula 1 Jaime Alguersuari, los exjugadores azulgranas Bernd Schuster, Henrik Larson, Pichi Alonso, Sergi Barjuán o Esteban Vigo, el tenista Marc López, la golfista Paula Martí o el exjugador de baloncesto Ferrán Martínez.