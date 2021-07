Familiares de desaparecidos uruguayos celebran la condena de exmilitares en Roma

En la imagen, el ítalo-uruguayo Jorge Néstor Troccoli. EFE/Gozalo Sánchez/Archivo

Montevideo, 9 jul (EFE).- Integrantes de la organización Madres y Familiares de detenidos desaparecidos y activistas uruguayos por los derechos humanos celebraron la sentencia del Supremo italiano que este viernes ratificó la condena con cadena perpetua para 11 exmilitares del país suramericano por sus crímenes en el marco del Plan Cóndor.

"A todos nosotros nos crea una gran satisfacción de haber logrado hacer justicia", declaró a Efe Silvia Bellizzi, cuya madre, María Bellizzi, apoyó la causa desde la gestación de la iniciativa que dio lugar a los juicios en 1998.

La hermana del desaparecido Andrés Bellizzi resumió así el sentir de los familiares cuando, unos 20 años después, el Tribunal Supremo de Italia revalidó una sentencia de julio de 2019 y condenó a 14 represores.

Bellizzi argumentó que, si bien en Latinoamérica muchos quieren "seguir con la bandera de la impunidad", el fallo es ejemplar en tanto se trató del primer juicio internacional al Plan Cóndor, como se conoce a la represión coordinada entre las dictaduras de América Latina en las décadas de 1970 y 1980.

"El Plan Cóndor existió, fue un proceso de persecución y exterminio de todos los disidentes, no hubo fronteras para los Estados de crear todo un aparato", apuntó, y lamentó que represores como los del caso de su hermano hayan muerto antes de la sentencia, pero remarcó que igual se consumó para ellos un "hecho de justicia".

En la misma línea se expresó el presidente de la asociación de expresos políticos Crysol, Gastón Grisoni, quien reconoció que también a muchos activistas "se les ha ido la vida" reclamando y no llegaron a ver esta sentencia pero destacó que marca un precedente importante.

"Ese es el gran desafío, generar las condiciones judiciales, políticas, morales, para que nunca más tengamos dictaduras tan sangrientas y funestas como las que tuvimos", sentenció.

Por su parte, el profesor y experto en Derechos Humanos Óscar Destouet, que declaró como testigo en los juicios en Roma, opinó que la resolución del Supremo es "de carácter histórico" y resaltó que por fin la justicia llega para criminales de la talla del ítalo-uruguayo Jorge Néstor Troccoli, quien se fugó al ser citado en Uruguay y será detenido a la brevedad en Italia.

"Al igual que los nazis estos genocidas practican el silencio, la negación, la burla a la democracia, no hay arrepentimiento de ninguno", acotó sobre los condenados y coincidió con Bellizzi en que lo que resta es saber qué pasó con los casi 200 desaparecidos uruguayos y dónde están.

En una conferencia virtual con familiares de desaparecidos y víctimas del Plan Cóndor de Chile, Perú, Argentina, Uruguay y Bolivia, el fundador de la organización 24 Marzo, el argentino Jorge Ithurburu, confirmó que nueve de los 11 uruguayos condenados residen en ese país y deberán cumplir condenas previas para ser extraditados.