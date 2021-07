España.- Ayuso insta a Sánchez a elegir entre su futuro o el de España

09-07-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a 9 de julio de 2021, en el Palacio de la Moncloa, Madrid, (España). El encuentro, que se produce después de ser investida por segunda vez como máxima dirigente regional tras las elecciones del 4 de mayo, se enmarca dentro de la ronda habitual que el presidente lleva a cabo con todos los dirigentes autonómicos cuando son nombrados. Según informaron desde Moncloa, el presidente del Gobierno tiene como objetivo abordar con Ayuso las cuestiones "más importantes y urgentes de su territorio". POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que "lo que está pasando" en Cataluña con el independentismo "pasará" también en País Vasco y Navarra y cree que podría ocurrir también en Valencia y Baleares.



Así lo ha asegurado desde el Palacio de la Moncloa tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El encuentro ha comenzado alrededor de las 12 horas y ha durado cerca de hora y media.



Este ha sido uno de los temas que ha transmitido la dirigente regional, quien ha advertido a Sánchez de que no podrá "contar" con Madrid si "sigue en este camino" de dejar "humillar" y "hundir" a España en manos de las "minorías" y "enemigos confesos" del país que están "empobreciéndola y arrastrándola".



"Lo que está pasando en Cataluña es inaceptable para cualquier español y se repetirá en País Vasco, Navarra y con toda seguridad en Valencia o Baleares", ha lanzado Ayuso, quien ha añadido que no quiere "privilegios ni chantajes" ante los independentistas ni una "fiscalidad a la carta" para los catalanes.



EL NACIONALISMO ES "UN LOBO HAMBRIENTO"



Ha advertido, además, de con los independentistas "nunca hay acuerdo" y que "siempre se empieza una nueva negociación" porque el nacionalismo es "un lobo hambriento".



"Nos vamos a arrepentir y lamentarlo por muchos años, el haber dado tantas alas a los independentistas y haber pasado por encima del Estado de Derecho", ha añadido Ayuso, quien le ha instado al presidente a elegir "entre su futuro o el de España" porque ahora el país está "secuestrado por unas minorías que le odian".



EL ESTADO "SE ESTÁ DEBILITANDO"



"Vamos abocados hacia un régimen, desconozco cuáles son los planes. Dicen que no, pero el nacionalismo cada vez se hace más fuerte, el estado se está debilitando, y se pone en tela de juicio el papel de muchas instituciones, y esto ocurre con medios públicos", ha denunciado la dirigente madrileña.



"Contemplo con preocupación decisiones que rompen la convivencia y le he recordado que la soberanía nacional recae en todos los españoles", ha remarcado.



Asimismo, ha explicado que en este momento lo que habría que hacer es que los nacionalistas vuelvan "al circuito legal" y no ser "el resto de españoles" los que se muevan, porque el modelo actual solo hará que "se alcen en rebeldía haciendo un abuso del poder autonómico contra la otra mitad de Cataluña".



Ante esto, ha reprochado que se esté "dando premios" a los "incumplidores de la ley" mientras se "castiga" a los que la cumplen, mientras no se "aportan soluciones para la España real" y ha defendido que el independentismo aleja el foco de los "problemas reales".



MADRID, LA "CASA COMÚN" DE TODOS LOS ESPAÑOLES



Ha defendido, además, que todos los líderes regionales tienen derecho a hablar de lo que pasa en otras autonomías, porque son "contrapesos" pero "no estados diferentes" y ha elevado aún más el caso de Madrid, porque es "la casa de todos los españoles".



"En España hay un padre, que es el Gobierno de todos, pero tenemos delegadas competencias. Es una gran familia y todo lo que ocurre en todas las habitaciones nos ha de importar.. No vale que lo que de lo que pasa en Cataluña los demás presidentes no podamos decir lo que pensamos", ha argumentado.



A renglón seguido, ha advertido de que si "nadie dice nada" el país irá "al desastre" mientras hay "atropellos contra las libertades de los ciudadanos".



"El deterioro de las instituciones es muy grave, corre peligro nuestro prestigio. Las decisiones de Sánchez nos conducen a un cambo de país si nada lo impide y contemplo con preocupación decisiones que ponen en peligro la convivencia. El último ejemplo es la Ley de Seguridad. No es solo un asunto de debate político, sino de hechos reales. Cuanto más feroz sea el poder, más debilitados estarán los españoles", ha sentenciado.



Esta reunión se ha enmarcado dentro de la recepción a los mandatarios autonómicos cuando son nombrados que está llevando a cabo Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa. De hecho, el jefe del Ejecutivo recibió hace apenas unas semanas al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, al ser investido tras las elecciones catalanes del pasado 14 de febrero.