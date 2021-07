El IPC de China aumentó un 1,1 % interanual en junio

El índice de precios al consumidor (IPC) de China, el principal indicador de la inflación, creció un 1,1 % interanual en junio, según los datos publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). EFE/Rolex Dela Pena

Shanghái (China), 9 jul (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) de China, el principal indicador de la inflación, creció un 1,1 % interanual en junio, según los datos publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Esto supone un descenso con respecto al dato del mes anterior, del 1,3 %, y también está por debajo de lo esperado por los analistas, que pronosticaban que el IPC se mantendría o incluso subiría.

Se trata del cuarto mes consecutivo de aumento del indicador en China después de que en enero y febrero, marcados por algunos rebrotes del coronavirus, se contrajese un 0,3 % y un 0,2 %, respectivamente.

Sin embargo, en la comparación con los datos de mayo, los precios al consumidor bajaron un 0,4 %, algo que la ONE achaca a una "demanda estacional baja".

Otro de los factores que destaca Dong Lijuan, estadístico de la institución, es una nueva bajada de los precios del cerdo (-36,5 % interanual, -13,6 % frente a mayo) gracias a la recuperación de la piara nacional tras la epidemia de peste porcina africana que mató a decenas de millones de cerdos en el país desde mediados de 2018.

Los precios alimentarios y no alimentarios siguieron trayectorias opuestas: si los primeros cayeron un 1,7 % interanual en junio, los segundos aumentaron en esa misma proporción, impulsados por los mayores costes del combustible para transporte.

La ONE también hizo hoy público el índice de precios a la producción (IPP), indicador de la inflación mayorista, que creció un 8,8 % interanual en junio.

Esto supone una ligera caída frente al 9 % de mayo, que marcó el máximo en casi 13 años, pero sigue reflejando la presión que ejerce sobre el sector el aumento del precio de las materias primas, un fenómeno que Pekín está intentando poner bajo control.