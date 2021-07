El Gobierno acusa a "la derecha" de complicidad con bandas armadas de Caracas

Fotografía de archivo del 18 de febrero de 2014 de la ministra de Interior y Justicia de Venezuela, Carmen Meléndez. EFE/Santi Donaire/Archivo

Caracas, 8 jul (EFE).- La ministra de Interior y Justicia de Venezuela, Carmen Meléndez, aseguró este jueves que las bandas armadas que actúan en Caracas, en cuyo occidente se cumplen 24 horas de tiroteos, son apoyadas por "sectores de la derecha venezolana".

"A estas alturas, no cabe duda de la complicidad directa, financiamiento y colaboración, con la planificación, suministro de armas, apoyo comunicacional, por parte de sectores de la derecha venezolana, con complicidad internacional", indicó en su cuenta de Twitter sin facilitar más datos o pruebas de la acusación.

Horas antes, la ministra informó que la policía se desplegó en un gran operativo en varias barriadas de la capital contra las bandas armadas que desde las 16.00 (20.00 GMT) de este miércoles comenzaron a tirotear contra objetivos indefinidos e impidieron la circulación de los ciudadanos.

La ministra agregó en su mensaje que los organismos de seguridad "se encuentran enfrentando estas bandas armadas, asesinas, terroristas".

Hasta el momento el Gobierno no ha dado detalles sobre cuántos oficiales se han desplegado en el operativo, de qué cuerpo forman parte, ni si hay heridos o fallecidos.

Numerosos videos circulan en las redes sociales desde la tarde del miércoles, en los que pueden oírse ráfagas constantes de disparos sin que se conozcan las razones por las que empezaron los enfrentamientos.

También puede verse a miembros de esas bandas interrumpiendo el tránsito en zonas comerciales como el Bulevar César Rengifo, ubicado en el sector de El Cementerio, en Santa Rosalía, y obligando a los ciudadanos a marcharse.

Casi en paralelo al inicio de los disparos, el presidente Nicolás Maduro encabezó un acto en el que renovó la cúpula militar.

Sin embargo, ni el mandatario ni ninguno de los ministros encargados de la seguridad se habían pronunciado acerca de la situación hasta este jueves, con el mensaje de Meléndez, pese a que muchos ciudadanos han expresado su miedo a volver a sus casas o acudir a sus puestos de trabajo en la zona.

El pasado 8 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, acusó a los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López de "orquestar" las bandas armadas que operan en zonas populares de Caracas y, en especial, del sector La Vega.

"Estamos investigando profundamente y en los próximos días van a saber y van a ver fotografías y van a haber videos de malandros (delincuentes), pero malandros de Voluntad Popular y de Leopoldo López y de Juan Guaidó repartiendo dólares en La Vega", dijo Rodríguez durante una sesión del Legislativo.

Al día siguiente, Guaidó despreció las acusaciones y dijo que se trata del "viejo guion de la dictadura: (un) absurdo teatro para justificar su fracaso".