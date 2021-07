El Congreso Scholas Cátedras concluye con la plantación del olivo de la paz: "Los jóvenes tienen en sus manos el futuro"

09-07-2021 José María del Corral, Presidente de Presidente de la Pontificia Scholas Occurrentes; Bernardito Auza, Nuncio Apostólico en España; Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid, y Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la ACdP y de la Fundación San Pablo CEU ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD MADRID SCHOLAS



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El VI Congreso Internacional de Scholas Cátedras celebrado en Madrid concluyó este jueves con la plantación del tradicional olivo de la paz y la placa bendecida por el Papa Francisco, un acto en el que participó el Nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, quien subrayó que "los jóvenes tienen en sus manos el futuro".



En la plantación del simbólico olivo de la paz estuvieron presentes, además del Nuncio Apostólico, el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza; el presidente de Fundación HispanoJudía, David Hatchwell; el presidente de la Pontificia Scholas Occurrentes, José María del Corral, y el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.



Bernardito Auza, que ya había participado en la V edición del Congreso Internacional de Scholas Cátedras en la Universidad de Fordham, en Nueva York, como Nuncio Apostólico ante las Naciones Unidas, ha destacado la labor de Scholas. "Es un espacio para todos, pero especialmente es un espacio para los jóvenes que tienen en sus manos nuestro futuro", ha subrayado.



Por su parte, el cardenal Osoro ha hecho un llamamiento a construir la fraternidad. "Gracias Señor por este Congreso de Scholas Occurrentes y gracias Señor por todas iniciativas que en tantos lugares y tantas instituciones están haciendo por construir la fraternidad universal. Que no solamente es posible, es necesaria", ha destacado.



También ha mostrado su agradecimiento Alfonso Bullón de Mendoza. "Es evidente que nosotros como institución educativa no podemos menos que estar encantados de poder colaborar con la misión que aborda Scholas en todos los niveles educativos, con esta inclusión que los últimos tiempos también demanda el mundo universitario", ha asegurado.



Durante los cuatro días del Congreso, 250 investigadores y académicos de 118 universidades de los cinco continentes se dieron cita en la Universidad San Pablo CEU en Madrid, con el fin de generar oportunidades de cooperación y aprendizaje en torno a la educación como instrumento principal para el cambio social, con énfasis en los retos de la educación post pandemia.



Se presentaron, además, experiencias pedagógicas innovadoras como las iniciativas para el cuidado del agua que desarrolla la Universidad APEC de República Dominicana; el proyecto 'Una nueva educación para una nueva economía', trabajo conjunto entre Scholas y el Institute for New Economic Thinking, de Estados Unidos; la experiencia de intercambio estudiantil en comunidades originarias desarrollada entre la Universidad de Padua, Italia, y la Universidad de Bahía, Brasil; y el programa Pibel Puvel que realiza desde hace dos años Scholas en Haití junto a la Congregación Jesús María.



SALIR DE LOS MUROS DE LA UNIVERSIDAD



La apertura del Congreso contó con la participación del secretario de la Congregación del Vaticano para la Educación Católica, el arzobispo Angelo Vincenzo Zani, y del coordinador de Scholas Cátedras, Daniel Stigliano, quién explicó que buscan "desarrollar una pedagogía de la realidad, salir de los muros de la Universidad, detectar los problemas de la comunidad y hacerlos objeto de investigación".



Desde el primer día, la diversidad característica de Scholas se hizo evidente con múltiples disciplinas académicas, universidades de carácter público y privado, así como con los distintos credos participantes en el Panel Diálogo Interreligioso y Pacto Educativo, en el que participaron el canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, Marcelo Sánchez Sorondo; el presidente de la Federación de Musulmanes de España, Mohammed Kaleem Mizra, y el Gran Rabino de Madrid, Moshe Bendaham.



Entre los temas destacados durante la semana se abordó el futuro de la Universidad en relación a la responsabilidad social, con las nuevas tecnologías, y con la virtualidad y la transferencia tecnológica, con la participación de universidades y empresas como MAOF Holding, IBM, La Caixa y Odilo.



Además, el VI Congreso hizo hincapié en la recuperación del sentido en los procesos educativos y se abrieron espacios de discusión sobre la formación docente para el aprendizaje inclusivo, exponiendo experiencias de la India, Guatemala, Mozambique, Kenya, Argentina y Brasil, entre otros países.



También tuvo lugar un Encuentro Internacional de Jóvenes Universitarios con estudiantes de Italia, Israel y España, quienes además participaron del diálogo intergeneracional entre académicos y jóvenes en talleres programados durante el Congreso.



PACTO EDUCATIVO DEL AGUA



Asimismo, durante el panel 'Universidad y Empresa un nuevo vínculo. Compromiso con la Laudato Si', José María del Corral y el CEO de MAOF, Ygdal Ach, anunciaron el lanzamiento del Pacto Educativo del Agua, con el objetivo de articular el trabajo de los sectores público, privado y académico para unir fuerzas y lograr soluciones concretas a problemas locales sobre la falta de agua, el agua no potable y el agua contaminada, denunciado por jóvenes de diversas comunidades de Scholas en el mundo.



El Pacto Educativo del Agua contará con un espacio físico para impulsar, acompañar y auditar los distintos proyectos, entre los cuales están el inicio del trabajo de equipos técnicos permanentes en la orilla del Riachuelo, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, junto al Observatorio de Laudato Si, así como también en Guatemala, y desde las oficinas de MAOF en Israel y la Fundación Scholas en el Vaticano.