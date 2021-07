EEUU.- Aumentan a 78 los fallecidos por el derrumbe del edificio en Miami

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Las autoridades han elevado a 78 el balance oficial de víctimas mortales por el derrumbe de un edificio en la localidad de Surfside, Florida, el 24 de junio, después de que los servicios de emergencia hayan renunciado ya a localizar a supervivientes entre los escombros de la torre de doce plantas.



El nuevo balance ha sido proporcionado por el jefe adjunto de Bomberos del condado de Miami-Dade, Ray Jadallah, durante una sesión informativa de carácter privado con las familias de los fallecidos, recogida en una grabación publicada por el 'New York Times'.



Entre los fallecidos se encuentran familiares de la primera dama de Paraguay, Silvana Abdo --su hermana, Sophia López Moreira, su cuñado, Luis Pettengill y del menor de los tres hijos de la pareja-- tal y como ha confirmado el vicepresidente del país, Hugo Velázquez.



"Mi más sentidas condolencias al señor Presidente de la República, Marito Abdo, y a la primera dama, Silvana Abdo, por la partida al Reino Celestial de la familia Pettengill-López Moreira, tan caros a nuestros afectos. Paz, consuelo y mucha fortaleza en este momento tan triste", ha manifestado en su cuenta de Twitter.



El ministro de xteriores de Paraguay, Euclides Acevedo, declaró a la radiodifusora paraguaya ABC que los otros dos niños y la niñera de la familia, Lady Luna, siguen desaparecidos.



El miércoles, un simbólico y emotivo minuto de silencio sirvió de homenaje a las víctimas y marcó el final de las tareas de búsqueda tal como se conocían hasta ahora, dando por hecho que ya no se encontrará a más personas con vida entre los restos de un edificio que fue demolido del todo ante la llegada del ciclón 'Elsa'.



Las autoridades han prometido que seguirán trabajando hasta hallar a todos estos desaparecidos, aunque ya lo harán sin perros de rastreo o dispositivos de escucha, claves para detectar vida. Pasadas las primeras horas después del derrumbe, los servicios de emergencia no han vuelto a localizar supervivientes.



"El trabajo continúa con toda velocidad y urgencia", ha dicho Levine Cava, según recoge 'Miami Herald', a la vez que ha indicado que las familias de las víctimas han podido visitar de nuevo este jueves el lugar del colapso.



Tras la demolición de la parte del edificio que quedaba en pie este pasado domingo, los equipos de rescate han encontrado "un número cada vez mayor de personas, todas las que habían fallecido", ha detallado Levine Cava.



El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aplaudió el miércoles la labor de los equipos de búsqueda ante una tragedia que, según sus propias palabras, "dejará una profunda herida durante mucho tiempo" en este estado estadounidense, que esta semana ha estado también pendiente de los posibles estragos que pudiese causar la tormenta 'Elsa'.



Por su parte, el jefe de bomberos de Miami, Alan Cominsky, ha compartido que no sabe exactamente cuántos pisos han atravesado los equipos de rescate o cuánto tiempo puede llevar la operación. "Las autoridades están esperando que el progreso avance a un ritmo más rápido con nuestros esfuerzos de recuperación", ha indicado.