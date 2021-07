Ecuador exige solo pruebas PCR y aislamiento a viajeros de Brasil e India

Personal médico realiza los chequeos y pruebas de PCR, a los pasajeros que llegan al aeropuerto de Quito (Ecuador). EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 9 jul (EFE).- Ecuador exigirá a partir de mediados de mes exclusivamente pruebas con hisopado PCR para ingresar al país desde cualquier puerto o aeropuerto, y aislamiento de 10 días a los viajeros procedentes de Brasil e India, informaron las autoridades.

En una rueda de prensa celebrada este viernes en Quito, la ministra de Salud Pública, Ximena Garzón, dio a conocer una serie de medidas adoptadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) y que entrarán en vigor a partir de las 23:59 del 15 de julio, precisó el presidente de ese organismo.

Entre las modificaciones a las actuales regulaciones, precisó Garzón, ya no se exigirán a los viajeros que arriben al país pruebas de antígeno, sino única y exclusivamente PCR por hisopado, y de forma paralela aquellos que vengan con un carné de vacunación con la pauta completa y superados 14 días desde la última dosis, también deberán someterse a una prueba PCR.

Las autoridades ecuatorianas también exigirán a aquellos viajeros procedentes de Brasil e India, países con un alto índice casos de la nueva variante delta del coronavirus, un aislamiento obligatorio de 10 días, pese a la presentación de una prueba PCR negativa y no reflejar síntomas.

Ecuador realizará cada 15 días un monitoreo de la situación epidemiológica a nivel mundial con el que evaluarán si se debe ampliar la lista de países.

Los viajeros que se dispongan a viajar a Ecuador deberán realizarse la prueba PCR en un plazo de 72 horas antes de embarcar y rellenar una declaración de salud del viajero que figurará en un enlace que será puesto a su disposición por el Ministerio de Salud, aclaró la ministra.

"Todos los pasajeros deben reportar 15 días sin presencia de síntomas subjetivos de covid-19", advirtió Garzón, antes de recalcar que en caso de presentar síntomas compatibles con la enfermedad el viajero será evaluado por personal del MSP, que seguirá además una "vigilancia epidemiológica activa" de este tipo de casos.

En caso de que una prueba de antígenos a las personas con síntomas diera positiva, esta tendrá que superar 10 días adicionales de aislamiento.

VIAJEROS DE PAÍSES CON VARIANTE DELTA

La decisión más drástica adoptada por el momento se refiere a aquellos pasajeros cuyo punto de origen o tránsito sean India o Brasil, a los que se además de exigirles un resultado negativo en un test PCR 72 antes de embarcarse a Ecuador, se les obliga a un aislamiento preceptivo de 10 días en su domicilio o cualquier otro sitio y reportarse ante las autoridades en caso de síntomas.

Zapata indicó que se está siguiendo un "monitoreo genómico para ver si existe la variante en el país", si bien la titular de Salud quiso dejar claro que "no existe evidencia de que en nuestro país existe la variante delta".

El responsable del COE precisó que aquellos países con un alto número de contagios, bajo porcentaje de vacunación y presencia de la variante delta se incorporarán a los requisitos que se exigirán a India y Brasil.

ALENTADOR RETORNO A LAS AULAS

Zapata refirió que el plan para el regreso progresivo a las aulas en el país está arrojando "resultados satisfactorios", y que ya hay 60.000 estudiantes y 4.709 docentes en el país de 1.858 instituciones educativas autorizadas a la semipresencialidad por el Ministerio de Educación.

En ese caso se detectaron tres estudiantes positivos por covid-19, dos de los cuales se recuperaron y uno se encuentra bajo cerco epidemiológico, lo que valoró como un "éxito" en el cumplimiento de los protocolos.

Por otra parte, 37 universidades cuentan con permisos similares, de las que 26 lo han hecho efectivo, permitiendo que 19.099 estudiantes y docentes estén dando clases bajo la modalidad semipresencial, donde solo se han reportado hasta la fecha cinco casos.