Cultura.- Javier Bardem protagonizará la adaptación del libro infantil 'Lyle, Lyle Crocodile'

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Javier Bardem ya tiene nuevo proyecto en Hollywood. El actor protagonizará la adaptación de 'Lyle, Lyle Crocodile', libro infantil escrito por Bernard Waber y publicado en 1965. Will Speck y Josh Gordon ('Fiesta de empresa', 'Patinazo a la gloria') serán los encargados de dirigir el filme.



Tal como informa Deadline, Sony Pictures es el estudio que se encuentra detrás de esta adaptación musical en la que Benj Pasek y Justin Paul, ganadores del Oscar por su trabajo en 'La La Land', escribirán la banda sonora de la cinta que contará con canciones originales creadas para el filme. El guion correrá a cargo de Will Davies. Según la publicación, está previsto que el filme, que mezclara imágenes reales con animación, llegue a las salas de cine el 22 de julio de 2022.



Publicado por primera vez en 1965, el cuento infantil gira en torno a un cocodrilo que vive en una casa en la calle 88 de la ciudad de Nueva York. Lyle ayuda a la familia Primm con las tareas diarias y juega con los niños del vecindario. El animal vive tranquilo hasta que un vecino insiste en que Lyle debe ir a un zoológico.



Los realizadores ejercerán como productores de la película junto con Hutch Parker. Dan Wilson, Kevin K. Vafi, Benj Pasek y Justin Paul serán productores ejecutivos, mientras que Brittany Morrissey supervisará el proyecto del estudio.



Este papel supone un cambio de registro para Bardem, que ha interpretado a villanos en títulos como 'No es país para viejos' -película por la que ganó un Oscar- o en 'Skyfall', una de las más recientes entregas de la saga James Bond.



Aunque su apuesta por el cine familiar comenzó ya con su participación en 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar', última película de franquicia de Disney hasta la fecha. En esta misma línea, además de 'Lyle, Lyle Crocodile', también será uno de los protagonistas del remake de Disney en imagen real de 'La sirenita', donde dará vida al Rey Tritón.



Próximamente, el actor español aparecerá en el remake de 'Dune' dirigido por Denis Villeneuve, 'El buen patrón' de Fernando León de Aranoa y 'Being the Ricardos' de Aaron Sorkin.