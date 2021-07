28-02-2020 Cultura.- Alerta Roja, la película de espías de Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot, ya tiene fecha de estreno. MADRID, 9 (CulturaOcio) 'Alerta roja', el thriller de espías que protagonizan Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot, ya tiene fecha de estreno. El filme llegará a Netflix el 12 de noviembre. Ha sido el propio The Rock el que ha revelado el día de lanzamiento. Un juego del gato y el ratón en el que un agente del FBI se topará con un tándem de estafadores y ladrones de arte. CULTURA NETFLIX



'Alerta roja', el thriller de espías que protagonizan Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot, ya tiene fecha de estreno. El filme llegará a Netflix el 12 de noviembre. Ha sido el propio The Rock el que ha revelado el día de lanzamiento. Un juego del gato y el ratón en el que un agente del FBI se topará con un tándem de estafadores y ladrones de arte.



"Anuncio oficical. Damas y caballeros, la mejor y más grande película de Netflix, 'Alerta roja', llegará a vuestros salones en todo el mundo el 12 de noviembre", ha escrito el actor en redes sociales, acompañándolo con una imagen del trío protagonista de la cinta, vestidos los tres de gala en lo que parece ser un escenario digno de un atraco.



La sinopsis oficial del filme es la siguiente: "Cuando la Interpol envía una 'Alerta roja', significa que los departamentos de Policía de todo el mundo deben estar alerta para capturar a los criminales más buscados. Todas las alarmas saltan cuando un temerario robo une al mejor agente del FBI (Johnson) con dos criminales rivales entre sí (Gadot y Reynolds). Una coincidencia que hará que suceda lo impredecible".



Dirigida y escrita por Rawson Marshall Thurber, habitual director de las cintas de The Rock como 'El rascacielos' o 'Un espía y medio', 'Alerta roja', originalmente, tenía previsto un estreno en cines, pues inicialmente Universal Pictures tenía previsto lanzarla en salas. No obstante, en julio de 2019, el estudio vendió los derechos de distribución a la plataforma en streaming.