Cuba atribuye una eficacia del 91,2 % a su candidato Soberana 02 con dosis extra

En la imagen, la vacuna cubana contra la covid-19 Soberana 02. EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 8 jul (EFE).- El Instituto de Vacunas Finlay (IFV) de Cuba informó este jueves que la combinación de dos dosis de su candidato vacunal Soberana 02 con una de refuerzo de Soberana Plus ha demostrado una eficacia del 91,2 % para enfrentar el SARS-CoV-2, causante de la covid-19.

Soberana 02 y Soberana Plus -desarrollados por el IFV- son dos de los cinco proyectos de vacuna contra el coronavirus que investigan instituciones científicas de Cuba.

Los análisis preliminares de la tercera y última fase de ensayos clínicos de Soberana 02 -realizada con 44.010 voluntarios- habían mostrado una eficacia del 62 % de esa fórmula de vacuna conjugada de subunidad que combina el antígeno del virus y el toxoide tetánico para estimular la respuesta del sistema inmune.

En el caso de Soberana Plus, incluye dos dominios de unión al receptor (RBD) unidos entre sí con hidróxido de aluminio. Es el único proyecto vacunal que se estudia en población convaleciente de la covid-19.

El director del Instituto Finlay, Vicente Vérez, explicó que la eficacia en el esquema de tres dosis se determinó en presencia de la variante sudafricana Beta del SARS-CoV-2, al presentar este nuevo resultado de la investigación al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, según reportaron medios estatales de la isla.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que para que un candidato vacunal sea considerado vacuna debe demostrar una eficacia igual o mayor al 50 %.

A partir de estos resultados el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) -el organismo regulador de Cuba- puede oficializar el registro de Soberana 02 más Soberana Plus como vacuna y emitir una autorización para su uso de emergencia para una futura vacunación masiva de la población cubana.

Abdala, otro de los candidatos de vacuna anti-covid cubanos, desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), mostró una eficacia del 92,2 % con tres dosis en los análisis de la fase final de ensayos clínicos en adultos, por lo que se ha solicitado al Cecmed su autorización para su uso de emergencia.

La primera de las dos que obtenga dicha autorización previsiblemente se convertirá en la primera vacuna contra el coronavirus desarrollada en Latinoamérica.

Con Soberana 02 y Abdala se realizan actualmente ensayos clínicos para evaluar la seguridad e inmunogenicidad de esas fórmulas en niños y adolescentes cubanos.

Más de un millón de los 11,2 millones de cubanos han recibido la pauta completa de esas fórmulas como parte de los ensayos clínicos y estudios de intervención desarrollados en paralelo al sanitario.

Cuba no integra el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud creado para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas, ni tampoco las ha comprado en el mercado internacional.

La isla, que enfrenta en este momento la tercera y peor oleada de contagios del coronavirus, registró hoy dos nuevos récord diarios absolutos desde el inicio de la pandemia: el de 3.819 infecciones y el de 26 muertes por la covid-19.