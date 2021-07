Coronavirus.- Los CDC recomiendan la reapertura completa de las escuelas en EEUU después del verano

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han recomendado este viernes la reapertura total de las escuelas del país aunque no puedan cumplir con la totalidad de las medidas recomendadas por la agencia para contener la propagación del coronavirus.



La agencia ha solicitado también a los distritos de las escuelas que recurran a los datos de contagios locales en sus decisiones para endurecer o relajar las medidas de prevención, según la nueva normativa publicada este viernes y recogida por el 'New York Times'.



Estas nuevas normas han sido publicadas teniendo en cuenta el futuro impacto de la variante Delta del coronavirus y el hecho de que los niños menores de 12 años todavía no entran dentro de la población designada para su vacunación. Los responsables consultados por el diario están convencidos de que ésta es "la decisión correcta" por mucho que contravenga sus recomendaciones previas.



En este sentido, los CDC argumentan que las restricciones previas han provocado graves retrasos en la formación de los jóvenes y que una aproximación uniforme no ha sido útil porque los datos de contagios y vacunaciones varían sustancialmente de estado a estado.



"Se trata de un gran momento", ha declarado el exdirector de los CDC, "y el reconocimiento de que existe un verdadero precio a pagar cuando dejamos a los niños en casa, porque la escuela también es importante en términos de socialización y desarrollo".



Aunque la nueva guía mantiene recomendaciones previas, como la separación de dos metros entre estudiantes, señala que esta clase de medidas no deben impedir la reapertura total, por lo que propone a las autoridades escolares que, en el caso de no poder cumplir con ellas, recurran a una combinación de otras protecciones -- como el uso obligatorio de mascarilla en las aulas -- para minimizar las posibilidades de contagio.



Asimismo, los CDC piden a las escuelas que promuevan a toda costa la vacunación entre el alumnado, "una de las estrategias clave para que los colegios reabran sus puertas con plena operatividad".