Colombia subraya su compromiso de cooperar para esclarecer el asesinato de Moise

Washington, 9 jul (EFE).- La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, expresó este viernes el compromiso "irrevocable" de las autoridades de su país de contribuir para que se esclarezca el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, a manos de un comando presuntamente integrado por 26 colombianos y dos estadounidenses.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, Ramírez lamentó el hecho de que "hubiera colombianos involucrados" en la muerte de Moise.

Y aseguró que las autoridades colombianas están comprometidas a "colaborar" con sus pares de Haití para que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales" y "que esa muerte no quede en la impunidad".

La vicepresidenta colombiana calificó de "totalmente abominable" ese hecho e indicó que en su encuentro con Almagro ambos coincidieron en su preocupación por "las amenazas que sufre la democracia" en la región.

"Es que esto que hoy estamos lamentando tanto que sucedió en Haití -afirmó Ramírez-, ha podido haber sucedido en Colombia hace 15 días y no podemos echar tierra sobre esto".

Aludió así al ataque a tiros contra el helicóptero del presidente de Colombia, Iván Duque, del que el gobernante y dos de sus ministros salieron ilesos el pasado 26 de junio.

En ese contexto, advirtió que cuando "se amenaza o se le da muerte a un presidente en ejercicio no es solamente a una persona, es a una democracia entera".

El presidente de Haiti fue asesinado en un ataque en su residencia en Puerto Príncipe, la capital haitiana, en el que también resultó herida la primera dama, Martine Moise, quien fue trasladada a Miami (EE.UU.) debido a la gravedad de sus heridas.

Según las autoridades haitianas, el comando estaba compuesto por 28 personas, 26 de ellos colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano.

Tres sospechosos fueron abatidos por la Policía y hay 20 arrestados, entre ellos 18 colombianos y los dos haitiano-estadounidenses.

El Gobierno colombiano ha identificado a 13 de los supuestos integrantes del comando como militares retirados del servicio entre 2018 y 2020.