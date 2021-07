Branson resucita su espíritu audaz con histórico vuelo espacial

Richard Branson.

(Bloomberg) -- El viaje en cohete de Richard Branson al borde del espacio el domingo recordará las temerarias hazañas que caracterizaron inicialmente la intrépida reputación del multimillonario.

Durante décadas, Branson participó en una serie de acrobacias para marcar récords en las que hizo kitesurf durante 48 kilómetros entre Inglaterra y Francia, cruzó el océano Atlántico en una lancha rápida en solo tres días y luego atravesó el Pacífico en un globo aerostático a velocidades de hasta 395 kilómetros por hora.

Si bien las aventuras del magnate le impulsaron hacia la fama, casi al nivel de una estrella de rock, y atrajeron una gran publicidad para sus empresas de Virgin Group, también pusieron al británico en aprietos y tuvo que ser rescatado por los servicios de emergencia en múltiples ocasiones. Eso lo llevó a minimizar los riesgos que tomaba y se dedicó a actividades relativamente más tranquilas como el salto en bungee, carreras de yates y un triatlón de 2.000 kilómetros.

Pero esta carrera fuera de órbita busca dar inicio al negocio del turismo espacial y ha traído de vuelta el espíritu audaz del famoso empresario. Después de que el fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, anunció la semana pasada que viajaría en un cohete de Blue Origin el 20 de julio, Branson declaró que estaría a bordo de un vuelo de prueba de Virgin Galactic Holdings Inc. nueve días antes, una semana antes de su cumpleaños 71.

Will Whitehorn, expresidente de Virgin Galactic que ayudó a establecer la empresa, dijo que la aventura era típica de Branson.

“Richard no es una persona temerosa, pero también es una persona reflexiva”, dijo Whitehorn, ahora presidente de la asociación de comercio espacial del Reino Unido, en una entrevista. “No iría si no creyera que esto es seguro. Y si logra vencer a Jeff Bezos, le deseo buena suerte”.

La decisión de volar se dio tras la aprobación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para que Virgin Galactic transportara a pasajeros que pagarían por este ‘paseo’.

“No se puede esperar que científicos y turistas espaciales vayan si el jefe no está preparado para ir”, dijo Whitehorn.

