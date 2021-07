Beyoncé condena el asesinato del español Samuel Luiz

En la imagen un registro de la cantante estadounidense Beyoncé, en Hollywood (California, EE.UU.). EFE/Étienne Laurent/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 9 jul (EFE).- BeyGOOD, la organización solidaria fundada por Beyoncé, ha condenado el asesinato del español Samuel Luiz, que murió el pasado 3 de julio de una paliza, un presunto crimen homófobo que ha tenido repercusión en España y el resto del mundo.

La fundación de Beyoncé se ha solidarizado con la familia y amigos de Samuel, a quien ha despedido con el mensaje "Rest in Power" (descansa en poder), en lugar de el habitual "Rest in Peace" (descansa en paz), un lema utilizado por la comunidad LGTBQ en EE.UU. para homenajear a personas que han sufrido homofobia.

Beyoncé creó BeyGOOD en 2014 como una fundación benéfica para luchar contra discriminación y las desigualdades. Durante la pandemia del coronavirus donó 6 millones de dólares para proveer asistencia sanitaria.

Por su parte, el caso de Samuel ha cruzado fronteras y son varias las celebridades que se están haciendo eco de la tragedia.

El puertorriqueño Ricky Martin publicó un mensaje en varios idiomas que pedía "justicia para Samuel".

Lena Headey, quien interpretaba a Cersei Lannister en "Game of Thrones", dedicó una publicación en redes sociales que decía: "Samuel, te merecías vivir una vida llena de amor y felicidad. Lamento mucho que el odio, el miedo y la ignorancia aún sean la guía de muchos. El amor es amor".

Zara Larsson, Sam Smith, Russell Tovey, Michael Cimino, Olly Alexander y Luke Evans también han dirigido palabras de homenaje al joven.

Samuel fue agredido por varias personas cuando realizaba una videollamada, lo que desencadenó la pelea porque un grupo de jóvenes creyó que les estaba grabando.

El crimen ha causado conmoción en España, donde se han convocado concentraciones de repulsa con miles de participantes en varias ciudades, ante la posibilidad de que se trate de un asesinato homófobo, ya que quienes estaban con el joven asesinado en el momento de la agresión declararon que se produjo por su condición de homosexual y al grito del insulto "maricón".

Una juez española decretó este viernes prisión provisional para tres de los seis detenidos por la paliza.