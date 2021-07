AMP.- Afganistán.- Los talibán aseguran que controlan el 85% del territorio de Afganistán

Los inusrgentes toman dos pasos fronterizos con Irán y Turkmenistán



Los talibán han asegurado este viernes que controlan el 85 por ciento del territorio de Afganistán, en medio de una serie de ofensivas lanzadas durante las últimas semanas, a pesar del proceso de paz abierto en septiembre con el Gobierno del país centroasiático.



Shahbudín Dilauar, miembro de la delegación negociadora de los insurgentes, ha indicado durante la jornada desde Moscú, donde ha viajado a Rusia como parte de una delegación de la oficina política del grupo en Qatar, que "el 85 por ciento del territorio afgano" está bajo control de los talibán.



Delauar, ha resaltado además que esto "sería imposible sólo mediante la fuerza de las armas" y ha argüido que "es una muestra clara de que (...) la sociedad afgana está cansada de las autoridades de Kabul", a las que los talibán no reconocen como legítimas.



Asimismo, ha hecho hincapié en que el grupo ha abierto un proceso de conversaciones con sectores de la población para discutir un nuevo sistema "islámico, inclusivo y unido", tal y como ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV.



Delauar, quien encabeza la citada delegación en Moscú, ha prometido además que los insurgentes "adoptarán todas las medidas para que Estado Islámico jamás tenga presencia en el territorio de Afganistán", según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.



Las declaraciones de los talibán llegan horas después de que el grupo se hiciera con el control de dos pasos fronterizos con Irán y Turkmenistán, en el noroeste del país, en el marco de sus avances territoriales de las últimas semanas, según han confirmado las autoridades locales.



Nisar Ahmad Naseri, director de Aduanas de la provincia de Herat, ha indicado que las actividades en el puesto de Islam Qala, en la frontera con Irán, han quedado suspendidas después de que los insurgentes hayan tomado el control de la localidad.



Fuentes provinciales citadas por la cadena de televisión afgana Tolo TV han indicado que los trabajadores de aduanas y un gran número de miembros de las fuerzas de seguridad han cruzado la frontera con Irán ante la llegada de los talibán.



Sin embargo, el portavoz del Ministerio del Interior afgano, Tariq Arian, ha desmentido estas informaciones y ha destacado que el puesto fronterizo sigue en manos de las fuerzas gubernamentales, tal y como ha recogido la cadena de televisión afgana Ariana.



Asimismo, el portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha asegurado a través de su cuenta oficial en la red social Twitter que los insurgentes se han hecho con el control del puesto de Torghundi, en la frontera con Turkmenistán, así como con el resto de la localidad.



AVANCES EN LA FRONTERA



Los insurgentes se hicieron recientemente con zonas cercanas a la frontera con Tayikistán, forzando a más de mil militares a cruzar al país vecino y provocando que Dusambé movilizara a 20.000 reservistas hacia la zona para intentar garantizar la seguridad.



A pesar de ello, el portavoz de la oficina política de los talibán en Qatar, Mohamad Naim, ha subrayado que los países vecinos de Afganistán "pueden estar tranquilos" y ha recalcado que se garantizará la seguridad en la frontera.



"Por lo que respecta a las fronteras en general, podemos asegurar a todo el mundo que no habrá problemas por nuestra parte. Todos nuestros vecinos pueden estar tranquilos con respecto a (la seguridad de) nuestras fronteras", ha dicho, en declaraciones concedidas a la agencia rusa de noticias Sputnik.



"Al mismo tiempo, les pedimos que no interfieran en nuestros asuntos internos. No se lo permitimos a nadie. Queremos resolver todos los problemas a través del diálogo y el entendimiento", declaró ha dicho Naim, tras la llegada a Rusia de una delegación integrada por cuatro miembros de la oficina política de los insurgentes.



Los avances en los talibán tienen lugar a pesar de las conversaciones de paz con el Gobierno afgano en Doha y en medio del repliegue de tropas internacionales, que deberá concluir el 11 de septiembre, lo que ha generado dudas sobre la capacidad de las fuerzas de seguridad afganas de hacer frente a los insurgentes.