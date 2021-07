Alfonso Zayas, icono del cine de "ficheras" de México, fallece a los 80 años

Fotografía de archivo fechada el 2 de marzo de 2016, del actor mexicano Alfonso Zayas, durante una rueda de prensa en la Ciudad de México. EFE/Photoamc/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 9 jul (EFE).- El actor mexicano Alfonso Zayas, famoso por haber sido parte del controvertido y popular cine de "ficheras", falleció la noche del jueves en la Ciudad de México a los 80 años de edad, informó su familia.

"Por medio del presente y llenos de un profundo dolor, comunicamos y confirmamos la dolorosa partida de nuestro querido Alfonso Zayas Inclán la noche del jueves 8 de julio", se lee por medio de un boletín publicado en sus redes sociales firmado por la familia Zayas Inclán.

El comunicado anuncia que el actor será velado y tendrá una ceremonia privada a la que solamente asistirán su familia y amigos más cercanos.

La familia no precisó los detalles de su muerte y además de agradecer las muestras de cariño para el actor y su familia, pidió respeto y comprensión por el dolor por el que atraviesan.

UNA VIDA EN EL CINE

Nacido en Tulancingo, Hidalgo, el 30 de junio de 1941, Zayas Inclán marcó el cine de "ficheras" en México, caracterizado por la picardía, el erotismo y el albur (el doble sentido) mexicano cuyo éxito máximo se vivió en la década de los 70 y 80.

Zayas participó en más de 170 películas y comenzó su trayectoria a muy corta edad con una participación en "Azahares para tu boda" (1950) en la que compartió créditos con artistas de la talla de Joaquín Pardavé y Marga López.

A este filme le siguió "Piernas de oro" (1958) y fue en el 2017 que realizó su última aparición, en la película "Buscando Nirvana", donde compartió créditos con artistas como Édgar Vivar, conocido a su vez por "El Chavo del 8".

Entre sus películas más emblemáticas se encuentra "La presidenta municipal" (1975) o "El sexo me divierte" (1988), con esta última el actor exploró facetas artísticas como la producción y la dirección.

También es recordado por haber sido parte de las películas protagonizas por la actriz María Elena Velasco, conocida como la India María.

Pero el cine no fue el único espacio en el que se desempeñó. Zayas estuvo muy presente en televisión y entre sus participaciones más famosas está su trabajo junto a María Victoria en la serie "La criada bien criada" (1972).

También fue parte de exitosos programas de comedia como "EL show del Loco Valdés" (1972) o "El show de Alejandro Suárez" (1972).

Más recientemente fue invitado a programas como "XH DRBZ" (2002) del comediante Eugenio Derbez y la serie "Vecinos" (2005).

DAN EL ÚLTIMO ADIÓS

La muerte del actor conmocionó a sus seguidores, instituciones y compañeros, quienes mandaron sus condolencias y dieron el último adiós al actor.

"Hace algunos años en Perú filmamos juntos. Hoy Alfonso se va de este plano. Gracias por tu amistad, gracias por las anécdotas y las sonrisas", expresó en Twitter Édgar Vivar.

"Protagonista de una época controvertida del cine mexicano, el humor de Alfonso Zayas supo hacer hazañas delirantes en títulos modestos. Agradecemos tanta risa, Alfonso", escribió desde su cuenta el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).