ADVISORY OLYMPICS-2020/RELAY-TOKYO UPDATE

A torchbearer lights up the Olympic cauldron in Machida city
Start: 09 Jul 2021 10:30 GMT
End: 09 Jul 2021 11:30 GMT
EDITORS PLEASE NOT: THIS EVENT WILL BE PLAYED WITH A 10 MINUTE DELAY
MACHIDA CITY, TOKYO METROPOLIS, JAPAN - A torchbearer lights up the Olympic cauldron in Machida city, located in the western portion of Tokyo Metropolisas, wrapping up the first day of torch relay in the Japanese capital.
SCHEDULE:
1030-1047GMT - Torch kiss
1047-1102GMT - Lighting the cauldron
1102-1107GMT - Photo session
1107-1117GMT - Flame display
Restrictions:
BROADCAST: EDITORIAL USE ONLY. NO USE 72 HOURS AFTER THE EVENT (NO USE AFTER 1030GMT ON JULY 12 2021).
FOR USE IN NEWS PROGRAMMES. NO USE IN OLYMPIC TORCH-RELAY FOCUSED PROGRAMMING. MUST NOT BE USED IN ADVERTISING OR ANY FORM OF COMMERCIAL CONTENT, OR IN CONNECTION WITH PROMOTION OF ANY BRAND, PRODUCT OR SERVICE, UNLESS EXPRESSLY AUTHORISED BY THE IOC.
MUST ON-SCREEN CREDIT, READING: "COURTESY OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE".
EDITORIAL USE GUIDELINES
OLYMPIC TORCH RELAY CONTENT (OTRC), AND ANY NEWS PROGRAMME CONTAINING OTRC, MUST NOT BE USED, MARKETED OR PROMOTED IN A WAY THAT SUGGESTS, CREATES OR IMPLIES:
A) ANY OFFICIAL OR COMMERCIAL ASSOCIATION WITH THE IOC, THE TOKYO GAMES, TOKYO 2020 OR THE OLYMPIC MOVEMENT WHERE NO SUCH ASSOCIATION ACTUALLY EXISTS;
OR
B) THAT NON-RHBS, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THEIR CHANNELS, SERVICES, NEWS PROGRAMMES AND OTHER PROGRAMMES, ARE RECOMMENDED, APPROVED OR ENDORSED BY THE IOC, THE TOKYO GAMES, TOKYO 2020 OR THE OLYMPIC MOVEMENT.
BROADCAST AND EXHIBIT SPONSORSHIP OF OTRC (INCLUDING ANY SECTION OF HIGHLIGHTS WITHIN A NEWS PROGRAMME THAT CONTAINS OTRC) IS NOT PERMITTED, UNLESS THE PRIOR WRITTEN AUTHORISATION OF THE IOC IS OBTAINED.
Digital: EDITORIAL USE ONLY. NO USE 72 HOURS AFTER THE EVENT (PRODUCER TO ADD DATE AND TIME HERE).
SIMULCAST ALLOWED - THAT IS WHERE TELEVISION NEWS BULLETINS ARE SIMULTANEOUSLY BROADCAST ON DIGITAL PLATFORMS, AND WHERE TELEVISION NEWS BULLETINS ARE AVAILABLE ON BROADCASTERS' DIGITAL PLATFORMS AS VIDEO ON DEMAND (VOD) IN THEIR ENTIRETY FOR 72 HOURS FROM THE END OF THE EVENT ONLY (PRODUCERS PLEASE ENTER TIME AND DATE).
OTHER DIGITAL USE IS ALLOWED (INCLUDING ON SOCIAL MEDIA) WHEN THE VIDEO IS GIVEN EDITORIAL CONTEXT BY A WRITTEN ARTICLE, OR VOICED OR CAPTIONED AS PART OF AN ONLINE NEWS REPORT. FOR EXAMPLE, AN ONLINE NEWSPAPER ARTICLE ABOUT THE OLYMPIC TORCH RELAY THAT CONTAINS AN EMBEDDED CLIP CONTAINING OLYMPIC TORCH RELAY CONTENT.
NO STANDALONE ALLOWED, INCLUDING STAND ALONE ON SOCIAL MEDIA.
MUST ON-SCREEN CREDIT, READING: "COURTESY OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE".
DIGITAL: EDITORIAL USE ONLY. NO USE 72 HOURS AFTER THE EVENT (NO USE AFTER 1030GMT ON JULY 12 2021).
FOR USE IN NEWS PROGRAMMES. NO USE IN OLYMPIC TORCH-RELAY FOCUSED PROGRAMMING. MUST NOT BE USED IN ADVERTISING OR ANY FORM OF COMMERCIAL CONTENT, OR IN CONNECTION WITH PROMOTION OF ANY BRAND, PRODUCT OR SERVICE, UNLESS EXPRESSLY AUTHORISED BY THE IOC.
MUST ON-SCREEN CREDIT, READING: "COURTESY OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE".
EDITORIAL USE GUIDELINES
OLYMPIC TORCH RELAY CONTENT (OTRC), AND ANY NEWS PROGRAMME CONTAINING OTRC, MUST NOT BE USED, MARKETED OR PROMOTED IN A WAY THAT SUGGESTS, CREATES OR IMPLIES:
A) ANY OFFICIAL OR COMMERCIAL ASSOCIATION WITH THE IOC, THE TOKYO GAMES, TOKYO 2020 OR THE OLYMPIC MOVEMENT WHERE NO SUCH ASSOCIATION ACTUALLY EXISTS;
OR
B) THAT NON-RHBS, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THEIR CHANNELS, SERVICES, NEWS PROGRAMMES AND OTHER PROGRAMMES, ARE RECOMMENDED, APPROVED OR ENDORSED BY THE IOC, THE TOKYO GAMES, TOKYO 2020 OR THE OLYMPIC MOVEMENT.
BROADCAST AND EXHIBIT SPONSORSHIP OF OTRC (INCLUDING ANY SECTION OF HIGHLIGHTS WITHIN A NEWS PROGRAMME THAT CONTAINS OTRC) IS NOT PERMITTED, UNLESS THE PRIOR WRITTEN AUTHORISATION OF THE IOC IS OBTAINED.
Digital: EDITORIAL USE ONLY. NO USE 72 HOURS AFTER THE EVENT (PRODUCER TO ADD DATE AND TIME HERE).
SIMULCAST ALLOWED - THAT IS WHERE TELEVISION NEWS BULLETINS ARE SIMULTANEOUSLY BROADCAST ON DIGITAL PLATFORMS, AND WHERE TELEVISION NEWS BULLETINS ARE AVAILABLE ON BROADCASTERS' DIGITAL PLATFORMS AS VIDEO ON DEMAND (VOD) IN THEIR ENTIRETY FOR 72 HOURS FROM THE END OF THE EVENT ONLY (PRODUCERS PLEASE ENTER TIME AND DATE).
OTHER DIGITAL USE IS ALLOWED (INCLUDING ON SOCIAL MEDIA) WHEN THE VIDEO IS GIVEN EDITORIAL CONTEXT BY A WRITTEN ARTICLE, OR VOICED OR CAPTIONED AS PART OF AN ONLINE NEWS REPORT. FOR EXAMPLE, AN ONLINE NEWSPAPER ARTICLE ABOUT THE OLYMPIC TORCH RELAY THAT CONTAINS AN EMBEDDED CLIP CONTAINING OLYMPIC TORCH RELAY CONTENT.
NO STANDALONE ALLOWED, INCLUDING STAND ALONE ON SOCIAL MEDIA.
MUST ON-SCREEN CREDIT, READING: "COURTESY OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE".
Source: REUTERS
Aspect Ratio: 16:9
Location: Japan
Topic: Sports
Audio: NATURAL
Editorial Support: +44 20 7542 2244
Email: tvnews@thomsonreuters.com