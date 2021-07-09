ADVISORY OLYMPICS-2020/RELAY-TOKYO UPDATE

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Por
REUTERSJUL 09
9 de Julio de 2021

A torchbearer lights up the Olympic cauldron in Machida city

Start: 09 Jul 2021 10:30 GMT

End: 09 Jul 2021 11:30 GMT

EDITORS PLEASE NOT: THIS EVENT WILL BE PLAYED WITH A 10 MINUTE DELAY

MACHIDA CITY, TOKYO METROPOLIS, JAPAN - A torchbearer lights up the Olympic cauldron in Machida city, located in the western portion of Tokyo Metropolisas, wrapping up the first day of torch relay in the Japanese capital.

SCHEDULE:

1030-1047GMT - Torch kiss

1047-1102GMT - Lighting the cauldron

1102-1107GMT - Photo session

1107-1117GMT - Flame display

Restrictions:

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Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: Japan

Topic: Sports

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com

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Reuters

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