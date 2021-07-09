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ADVISORY OLYMPICS-2020/RELAY-TOKYO-CEREMONY

Por
REUTERSJUL 09
9 de Julio de 2021

Torch relay arrives at Tokyo's Olympic stadium

Start: 08 Jul 2021 23:58 GMT

End: 09 Jul 2021 00:48 GMT

EDITORS PLEASE NOTE: THIS EVENT WILL BE RUNNING WITH A 10 MINUTE DELAY

TOKYO - Tokyo Metropolitan Government holds an unveiling ceremony for the Olympic Flame at Komazawa Olympic Park Stadium, as the Olympic torch arrives in the Japanese capital after travelling across the country for 106 days. Tokyo Governor Yuriko Koike is attending the ceremony.

SCHEDULE:

2330g - Torch relay arrives at Komazawa Olympic Park Stadium

2345g - Olympic flame unveiling ceremony begins

Restrictions:

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Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: Japan

Topic: Sports

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com

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