64 muertos confirmados dos semanas después del derrumbe de edificio en Florida

Actualiza con restos de familiares del presidente de Paraguay ///Miami, 9 Jul 2021 (AFP) - Al menos 64 personas murieron en el derrumbe de un edificio de 12 pisos en Surfside, Florida, al norte de Miami, dijeron autoridades locales el jueves, mientras 76 personas siguen desaparecidas.La alcaldesa del condado de Miami-Dade (que abarca Miami y Surfside), Daniella Levine Cava, dio a conocer el nuevo balance el jueves por la tarde, admitiendo que informar las cifras "no se ha vuelto más fácil" dos semanas después de la tragedia.Las Champlain Towers South, un edificio de 12 pisos frente al mar al norte de Miami Beach, se derrumbó parcialmente en la madrugada del 24 de junio, mientras decenas de residentes dormían en su interior.Los socorristas decidieron el miércoles poner fin a la búsqueda de sobrevivientes y pasar a la fase de recuperación de cuerpos, cuando 76 personas siguen potencialmente desaparecidas. "El trabajo continúa con toda la velocidad y urgencia necesarias", había dicho previamente Levine Cava durante una conferencia de prensa."Trabajamos las 24 horas del día para encontrar víctimas y permitir que las familias hagan su duelo lo más rápido posible", agregó. Aparte de un adolescente hallado unas horas después del derrumbe, los servicios de emergencia no encontraron víctimas vivas al rastrear el montón de escombros de lo que fue el complejo residencial.Pero "todavía rezamos por un milagro", dijo este jueves el alcalde de la pequeña localidad de 6.000 habitantes, Charles Burkett, asegurando que "no se ha perdido toda esperanza". En el día 15 de operaciones, los rescatistas observaron un breve minuto de silencio a la 01H20 de la madrugada, hora en la que se derrumbó parte del edificio. - Artículos personales - Los agentes de policía y los expertos forenses tienen la tarea de identificar los cuerpos o restos humanos para poder alertar a los familiares de las víctimas. De los 60 muertos confirmados, 35 ya fueron identificados y 34 familias fueron notificadas. Al menos tres paraguayos, dos argentinos, un chileno, una uruguaya, un venezolano y una uruguaya-venezolana fallecieron en el derrumbe.Entre los muertos, figuran tres familiares del presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez: su cuñada Sophia López Moreira, su esposo, Luis Pettengill, y el menor de sus hijos. Aún falta hallar a dos niñas de la pareja así como a su niñera Lady Luna Villalba, confirmó el canciller paraguayo Euclides Acevedo.Levine Cava señaló que rabinos están cooperando con la policía para recuperar los restos de las víctimas respetando su religión, ya que Surfside cuenta con una gran comunidad judía.Los rescatistas también han hallado artículos personales, documentos de identidad, álbumes de fotos, certificados escolares, joyas, billeteras, teléfonos celulares, tabletas y armas, que apartaron para su posterior entrega a los deudos.La alcaldesa llamó a los familiares de las víctimas a denunciar artículos de sus seres queridos y dijo que se trabajará en las próximas semanas o meses para reintegrarlos.Al menos 124 toneladas de escombros fueron retiradas de los escombros del complejo Champlain Towers South, cuyo colapso es aún en gran parte inexplicable, aunque la estructura parecía estar deteriorada en algunas partes.El resto del edificio, cuya inestabilidad era considerada peligrosa para los rescatistas, fue demolido de manera controlada la noche del domingo, lo que permitió a las cuadrillas de búsqueda y rescate excavar zonas hasta entonces inaccesibles.Las autoridades locales ordenaron revisiones de seguridad de los edificios cercanos después del desastre, incluida Champlain Towers North.