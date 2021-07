49 muertos por incendio en fábrica en Bangladesh

Por lo menos 49 personas murieron en un incendio en una fábrica de alimentos y bebidas en las afueras de la capital de Bangladesh, reportó el viernes la prensa local.

Russel Shikder, funcionario de los bomberos, confirmó que estalló un incendio el jueves en la noche en la Hashem Food and Beverage Ltd. en Rupganj, en las afueras de Daca. No tenía más detalles.

Ekattor TV citó a un funcionario de los bomberos no identificado al reportar que por lo menos 49 personas fallecieron. Añadió que los cuerpos de rescate estaban tratando de sacar los cuerpos de las ruinas de la fábrica, que estaba trancada cuando estalló el incendio. Hasta el momento se han recuperado los restos de 17 personas.

Debasish Bardhan, subdirector del Departamento de Bomberos y Defensa Civil, indicó que fueron recuperados 49 cadáveres del lugar y que continúa el operativo de rescate. Los dos pisos superiores del inmueble no han sido inspeccionados todavía, afirmó.

La salida principal de la fábrica estaba trancada desde adentro, expresó el funcionario.

Hasta el momento las autoridades no han dado detalles sobre la causa del siniestro, cuántas personas había dentro del local y cuántas siguen desaparecidas.

Bangladesh ha tenido una historia trágica de desastres industriales.

En 2019, un incendio en un sector antiguo de Daca dejó por lo menos 67 muertos. Ese mismo año hubo otro incendio, en un edificio comercial de varios pisos, y por lo menos 25 personas murieron.

En 2012, un incendio en una fábrica textil en las afueras de Daca dejó 112 fallecidos.

Otro incendio, en una casa en un sector antiguo de Daca donde se almacenaban sustancias químicas, dejó por lo menos 123 muertes en el 2010.