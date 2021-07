VÍDEO: Sergio Ramos, nuevo jugador del Paris Saint-Germain

08-07-2021 Sergio Ramos con la camiseta del PSG DEPORTES PSG



MADRID, 8 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El jugador español Sergio Ramos se ha convertido este jueves en nuevo futbolista del Paris Saint-Germain para las dos próximas temporadas, según ha anunciado el club francés en un comunicado, confirmando que será en la Ligue 1 donde continúe su carrera tras abandonar el Real Madrid.



El excapitán merengue jugará en el PSG hasta el 30 de junio de 2023, consiguiendo así una vinculación de dos temporadas que no logró firmar con el Real Madrid, donde militó las últimas 16, prácticamente toda su carrera deportiva.



"Estoy muy feliz de unirme al Paris Saint-Germain. Es un gran cambio en mi vida, un nuevo desafío y un día que nunca olvidaré. Estoy orgulloso de ser parte de este proyecto tan ambicioso, de unirme a un equipo con grandes jugadores. Es un club que ya se ha probado al más alto nivel con bases sólidas. Quiero seguir creciendo y ayudar al equipo a trabajar para ganar títulos", transmitió Ramos en un comunicado.



Por su parte, el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, dio la bienvenido a "uno de los mejores jugadores del mundo". "Sergio es un futbolista completo, uno de los mejores defensores de la historia. Es un competidor nato, un líder y un gran profesional. Su gran experiencia y sus ambiciones están en perfecta sintonía con las del club. Estoy orgulloso de verlo con la camiseta del Paris Saint-Germain y sé que nuestros seguidores le darán una bienvenida fantástica", indicó.



El defensa de Camas se despidió de la entidad merengue el pasado 17 de junio y recordó que sí aceptó la oferta del club blanco, pero fue tarde. "Acepté el año que me ofrecía el club y me dijeron que la oferta había caducado", indicó el internacional español.



Ramos, a sus 35 años, jugará por primera vez fuera de la Liga Española tras las 16 campañas en el Real Madird y otras tres en el Sevilla. En el conjunto parisino coincidirá con excompañeros como Keylor Navas y Ángel di María y estará dirigido por el argentino Mauricio Pochettino.



