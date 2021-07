Vicente Fernández es hospitalizado de emergencia en México

El cantante mexicano Vicente Fernandez. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Guadalajara (México) 7 jul (EFE).- El cantante de música ranchera Vicente Fernández, fue hospitalizado de emergencia este miércoles en la ciudad mexicana de Guadalajara debido a una posible infección en las vías urinarias, informó su hijo Gerardo Fernández.

En una breve entrevista con medios de comunicación, el hijo del llamado "Charro de huentitán" afirmó que su padre está bien de salud y descartó que padeciera de la covid-19.

"Está todo bien, nada más vino a una revisión de una infección de vías urinarias. No sé cuando vaya a salir pero está bien", dijo afuera del hospital privado.

De acuerdo con medios de comunicación locales, durante la madrugada del martes el intérprete de 81 años presentó fiebre, dolor corporal y un malestares estomacales que no habían podido controlar, por lo que la familia decidió llevarlo a un hospital privado para que fuera atendido.

En un principio la familia sospechaba de que Fernández, quien ya fue vacunado, podría haber contraído la covid-19, por lo que fue sometido a una prueba de la que no se ha dado a conocer el resultado.

Se especula que el intérprete de "Mujeres divinas" y "El Rey" podría salir del hospital este jueves.