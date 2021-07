Variante delta de coronavirus será predominante en México, alertan expertos

Un trabajador del sector Salud practica la prueba rápida de la Covid-19, en uno de los nuevos quioscos instalados en Ciudad de México (México). EFE/ José Pazos/Archivo

Ciudad de México, 8 jul (EFE).- La variante delta del coronavirus SARS-CoV-2 será la que predomine en México en lo que resta del año, pero la vacunación y el cubrebocas podrían ser la mejor manera de evitar una nueva ola de la pandemia, alertaron este jueves expertos.

En conferencia de prensa virtual, la epidemióloga Roxana Trejo afirmó que la variante delta del coronavirus "va a predominar en todo el mundo" por su alto nivel de contagio.

Sin embargo, dijo, en México esto podría acentuarse debido a que "no hay controles en la frontera o en las áreas turísticas" y eso contribuye a la entrada de variantes.

Apenas el miércoles, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó la presencia de una tercera ola de coronavirus en México e informó que en los últimos días la Secretaría de Salud federal reportó más de 8.000 casos nuevos de covid-19 con una tendencia de incremento.

"Sin duda, los casos más comunes serán de esta variante si no tenemos un control", agregó la también gerente corporativa de epidemiología del Centro Médico ABC.

Destacó, además, que la población más joven ha sido más vulnerable a esta nueva variante por el alto nivel de contagio que representa y porque es justamente el grupo entre 18 y 30 años el que ha bajado la guardia y todavía no está vacunado.

"El tema hoy es que a diferencia de hace muchos años el panorama puede cambiar por la infodemia. Hoy se ha hecho una campaña negativa a las vacunas, pero los efectos y secuelas de covid son mucho mayores que los efectos adversos de las vacunas", indicó.

México suma 234.192 fallecimientos y más de 2,5 millones de contagios de covid-19, además de casi 48,5 millones de vacunas aplicadas.

CUBREBOCAS, LA MEJOR BARRERA

Morgan Guerra, médico cirujano, señaló que ante la amenaza la vacunación y el cubrebocas siguen siendo la mejor forma de prevenir contagios.

Resaltó que, si bien la variante delta es altamente contagiosa, en el mundo ya se ha logrado vacunar a miles de millones de personas, lo que ha incidido en que no haya tantas hospitalizaciones ni muertes.

"Vemos que la vacunación es un método efectivo y que el cubrebocas es el método de prevención más importante", indicó.

Marilú Acosta, coordinadora del programa de Telemedicina del Centro Médico ABC, señaló que Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre) en conjunto con otras instituciones está colaborando con muestras y análisis para poder identificar las variantes que aparecen en el país.

"El país está haciendo investigaciones, compartiendo investigación con instituciones globales para mapear cómo está desarrollándose la pandemia", refirió.

ATENCIÓN OPORTUNA

Los especialistas exaltaron la importancia de la atención oportuna y de iniciativas como la "Clínica en el Hogar", cuya misión principal es ayudar a los pacientes a facilitar las teleconsultas para detectar y canalizar casos de covid-19.

Este programa promueve la atención temprana de covid-19 y consiste en una plataforma que reúne en un solo sitio web los datos de instituciones de salud privadas y gratuitas que ofrecen servicio de telemedicina.

"Es una plataforma para la detección de pacientes con coronavirus o sospechas de contagio y un seguimiento pos-covid", dijo Guerra.

A través de este sitio se proporciona acompañamiento a los pacientes, se monitorean los síntomas, se otorga tratamiento, y en caso necesario se recomienda una hospitalización temprana y preventiva.