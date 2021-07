Una exposición digital recrea la vida y obra de pintora mexicana Frida Kahlo

México, 7 Jul 2021 (AFP) - Imágenes de las pinturas más famosas de la artista mexicana Frida Kahlo son proyectadas sobre enormes pantallas y cortinas, mezcladas con música tradicional, en una exposición digital con motivo del aniversario 114 de su natalicio."Frida, la experiencia inmersiva" recopila 26 de los cuadros más enigmáticos de la artista (1907-1954), incluidos sus celebres autorretratos, en un montaje tecnológico estrenado la noche del martes en Ciudad de México.El objetivo de la exhibición es "conocer los cuadros de Frida, que han dado la vuelta al mundo, pero dándole un poquito de familiaridad, de intimidad", dijo a la AFP Mara de Anda, sobrina bisnieta de la pintora.Sentados en taburetes sobre arena blanca, con teléfono en mano para tomar fotos y videos, los visitantes se sumergen durante unos 35 minutos en la mente y el corazón de la creadora.En las pantallas, obras como "Las dos Fridas" y "La columna rota" convergen en una experiencia que fusiona video, música y elementos interactivos en el interior del Frontón México, un antiguo edificio art decó."Esta experiencia hace que sea más fácil para todos lograr esa conexión, y además entenderla porque los cuadros de Frida son especiales, no son fáciles de comprender", comentó Diana Olguín, visitante colombiana de 39 años.El montaje, cuya guía puede ser descargada desde una aplicación móvil, también muestra pasajes oscuros de la vida de Kahlo como el accidente en tranvía que sufrió siendo muy joven, el cual le acarreó múltiples padecimientos de salud plasmados en su obra.Las imágenes, reflejadas por un centenar de proyectores, son complementadas con las de otras artistas que se han inspirado en Kahlo y que imitan, con un sensor, los movimientos de los espectadores. A ello se suman poemas escritos y narrados a través de altavoces, así como piezas musicales del género regional mexicano."A muchas personas que no les gusta ir a una exhibición donde todo es más estático, esto te permite conocerla de otra manera", señaló Frida Hentschel Romeo, otra sobrina bisnieta de Kahlo.Como parte del protocolo sanitario por el covid-19, todos los visitantes deben usar mascarillas, antibacterial y tomarse la temperatura a la entrada del recinto. La exposición "es algo diferente, más ahorita que con la pandemia, durante año y medio, no pudimos disfrutar de esto", afirmó Emiliano Díaz, estudiante universitario de 21 años.- Vanguardista - No es la primera vez que la obra de Kahlo involucra la tecnología. En 2018 Google Arts & Culture lanzó "Las Caras de Frida", una muestra con recorridos virtuales, obras a gran resolución y opiniones de especialistas, disponibles para los internautas.Con el paso del tiempo, Kahlo se ha convertido en un ícono para las nuevas generaciones por su pensamiento revolucionario y sus ideas cercanas al feminismo, en una época en la que poco se hablaba de la liberación sexual y el empoderamiento de la mujer."Frida fue tan vanguardista y tan moderna que (esta exhibición) aplica perfecto. Fue una mujer adelantada a su época", apuntó De Anda.Frida Kahlo es la artista moderna mexicana más destacada, según los críticos. Esposa del muralista y pintor Diego Rivera (1886-1957), formó parte del Partido Comunista de México y tuvo una estrecha amistad con León Trotski, uno de los grandes ideólogos de la Revolución Rusa.En su obra predominan elementos propios de la identidad mexicana, que abrazó, incluso, en su vestimenta al usar prendas indígenas.Entre sus obras, exhibidas en recintos como el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) y el Palacio de Bellas Artes en México, sobresalen "Autorretrato con changuito" y "El venado herido".La muestra, que planea ser llevada a otros países en una fecha aún no definida, es organizada por la promotora mexicana Ocesa, junto con Cocolab y la familia de Frida Kahlo.nc/axm/ll -------------------------------------------------------------