Un cine histórico de Los Ángeles alberga nueva tienda de Apple

Apple, conocida por sus tiendas glamorosas instaladas en locaciones caras, abrió un nuevo local de ventas en un antiguo cine "art déco" de Los Ángeles. Foto: Apple/dpa

La última sensación de la marca Apple no es un nuevo iPhone o una actualización de los AirPod, sino un antiguo cine "art déco" que alberga la última tienda inaugurada por la marca estadounidense. El Apple Tower Theatre, que el gigante tecnológico acaba de inaugurar en la ciudad californiana de Los Ángeles, es ahora el más nuevo templo de los productos de Apple. En él, los aficionados tendrán la oportunidad de admirar las innovaciones de su marca favorita en un entorno impresionante. Apple ha convertido el histórico cine del centro de Los Ángeles, de 94 años de antigüedad, en una tienda de gran atractivo. O más bien en un centro creativo del siglo XXI. El gigante tecnológico se ha labrado una reputación a través de tiendas glamurosas en los lugares más caros de las grandes ciudades: desde un cilindro de cristal que da acceso a una tienda bajo una plaza pública en la ciudad china de Shanghái, hasta la impresionante tienda de Dubái, cuyas ventanas giratorias la convierten en una de las mayores instalaciones de arte en movimiento del mundo. Sorprendentemente, la última tienda que abrió Apple es también la primera en el centro de Los Ángeles. Y eso, pese a que se trata de la tienda número 26 en el área metropolitana de la ciudad. El emblemático cine Tower Theater, inaugurado en 1927, fue diseñado por el renombrado arquitecto Charles Lee, especializado en la construcción de este tipo de recintos. En 1988, cerró sus puertas tras haber entretenido al público de Los Ángeles durante más de medio siglo. En 1989 fue declarado pieza arquitectónica protegida y desde entonces había permanecido cerrado. Apple informa que ha colaborado con destacados conservacionistas y restauradores, así como con las autoridades locales, para preservar y restaurar cuidadosamente la belleza y la grandeza del histórico cine y convertirlo en una tienda. El Apple Tower Theatre, que se encuentra en la esquina de la calle 8 y Broadway, será el lugar donde se podrá descubrir próximamente toda la línea de iPhone, iPad y Mac de Apple. El amplio auditorio, con impresionante techo abovedado y detalles en bronce restaurado, mostrará todos los productos más importantes de Apple, incluidos los nuevos iMac, iPad Pro y Apple TV 4K. Apple afirma que el corazón de la nueva tienda es el Foro, donde se celebrarán sesiones diarias gratuitas, presenciales y virtuales, para el público. Estas se denominan Creative Studios y son parte de una iniciativa global, Today at Apple, pensada para mejorar las habilidades creativas de jóvenes que no puedan acceder a una educación artística de calidad. Las sesiones serán moderadas por miembros del equipo de Apple Creative Studios y artistas locales de renombre, y también proporcionarán acceso a tecnología, recursos creativos y experiencia práctica. dpa