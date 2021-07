Turquía no merece ser garante del proceso de paz sirio, según Damasco

El jefe de la delegación siria, el viceministro Aiman Susan, durante la décimo sexta reunión de alto nivel en Nur-Sultán de los países garantes del alto el fuego en Siria, Rusia, Turquía e Irán, junto a las delegaciones del régimen sirio y de la oposición armada. EFE/ Kulpash Konyrova

Nur-Sultán, 8 jul (EFE).- El régimen sirio arremetió hoy contra la presencia militar turca en Siria y señaló que Turquía no merece ser garante del alto el fuego en la república árabe, condición que comparte con Rusia e Irán.

"El régimen turco apoya a las organizaciones terroristas y no merece ser garante de este proceso porque no cumple sus compromisos", declaró el viceministro de Exteriores, Ayman Susan, en rueda de prensa tras la décimo sexta ronda del proceso de Astaná celebrada en Kazajistán.

El diplomático sirio calificó de "criminal" a Ankara, a la que acusó de violar las leyes internacionales y llevar a cabo "políticas destructivas" en la república árabe.

Además, Susan denunció que "la ocupación estadounidense y turca de territorios sirios demora la solución del conflicto en Siria, lo que incrementa los sufrimientos de los sirios".

"La comunidad internacional debe hacer un esfuerzo para poner fin a esta presencia ilegal de fuerzas de ocupación estadounidenses y turcas que dañan la estabilidad, seguridad y paz en esta región", señaló.

El jefe de la delegación siria señaló que las sanciones "unilaterales e inhumanas" de Estados Unidos, "así como el saqueo de las riquezas de los sirios -el petróleo, el trigo y otros recursos-", junto a "las consecuencias fatales" de la guerra, "son un crimen en contra de los sirios" por lo que Siria exige una compensación.

Rusia, Turquía e Irán adoptaron hoy una declaración conjunta en la que rechazaron "todas las sanciones unilaterales que violan el derecho internacional, el derecho humanitario y los estatutos de la ONU".

También condenaron "la apropiación ilegal y la transferencia de ganancias" de la venta de petróleo que pertenecen a Siria.

El asesor del viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Ali Asghar Khaji, expresó su "inconformidad con las sanciones unilaterales" impuestas a Siria.

"Llamamos a renunciar inmediatamente a estas restricciones que solo agravarán la situación", afirmó.

A las sanciones impuestas por EEUU a Siria desde el comienzo del conflicto armado en este país, Washington sumó en junio de 2020 un nuevo paquete de restricciones económicas contra el presidente Bachar al Asad y otras 38 personalidades de su entorno que han realizado negocios con el Gobierno de Damasco. (foto)