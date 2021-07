"The Slormancer": una entrega para los amantes de los juegos RPG

SCREENSHOT - La gráfica de "The Slormancer" presenta un detallado estilo de píxeles. Foto: Slormite Studios/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Durante mucho tiempo, la serie "Diablo", de Blizzard, dominó el mundo de los juegos de rol de acción. Sin embargo, la entrega más reciente de esta saga de culto ya tiene nueve años, y desde entonces, el segmento ha tenido que sobrevivir con otros títulos. Ahora se levanta el telón para "The Slormancer", donde los marginados luchan contra las hordas del tirano que le presta nombre al juego. Al igual que "Diablo" o "Torchlight", "The Slormancer" también se juega desde la perspectiva 2D. Gráficamente, el juego del desarrollador francés Slormite Studios presenta un detallado estilo de píxeles, lo que lo diferencia de los demás representantes del género. Al principio de la historia, los jugadores se encuentran en un pueblo donde toman el control de una de las tres clases existentes: se puede elegir entre el poderoso guerrero, la feroz arquera y la traviesa maga. Para proteger a los aldeanos, el jugador deberá derrotar a los enemigos liderados por el Slormancer. Las agitadas batallas exigen reacciones rápidas, es la única manera de vencer a las hordas de enemigos. El viaje comienza prácticamente desde cero para cada clase. A medida que se avanza, los personajes pueden subir de nivel, y los desarrolladores prometen, incluso para la versión final del juego, más de 200 habilidades y mejoras diferentes por clase. Aunque el título ya ha sido bien acogido por la comunidad de aficionados, se recomienda cautela, como ocurre con todos los juegos de acceso anticipado. Algunas de las características previstas solo se ofrecerán con actualizaciones posteriores: por ejemplo, aún no se han desbloqueado todos los capítulos de la historia. Además, en la fase inicial de desarrollo de un juego no se pueden descartar errores. "The Slormancer" está disponible para PC en Steam y GOG. dpa