Subgobernador de Banxico critica alza de tasa ‘errática’

(Bloomberg) -- Banxico mostró un “comportamiento errático e impredecible” con su inesperado aumento de la tasa de interés el mes pasado, dijo el subgobernador Gerardo Esquivel, reflejando públicamente un inusual disentimiento dentro del banco central mexicano, que tradicionalmente es cauteloso.

Ninguno de los 23 economistas encuestados por Bloomberg pronosticó el alza de un cuarto de punto para llegar al 4,25% anunciado el 24 de junio; esperaban que el quinteto de la junta mantuviera las tasas. El directorio apoyó el primer aumento de tasa de México desde fines de 2018 en una decisión dividida 3-2 luego de que la inflación se disparara y duplicara la meta de 3% del banco en abril y desde entonces no se ha desacelerado significativamente.

“Esta decisión sugiere un cambio abrupto en la narrativa, lo que envía la señal de un comportamiento errático y poco predecible por parte del banco”, dijo Esquivel, según minutas de la reunión de política monetaria publicadas el jueves. “Este cambio abrupto también podría tener un efecto indeseable y contraproducente sobre la inflación y sus expectativas”.

Los comentarios de Esquivel no son característicos del lenguaje técnico generalmente empleado por los banqueros centrales, dijo Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero BASE.

“Muy fuertes los comentarios. Nunca había visto un comentario así por parte de la junta de gobierno”, dijo.

Si bien aplaude la disposición del banco para hacer frente a la inflación, el economista jefe de Banorte, Gabriel Casillas, indicó que coincide con Esquivel en la importancia de preparar a los participantes del mercado antes de un cambio en la tasa de interés.

“En un país como México, con una penetración crediticia de la banca comercial relativamente baja, las expectativas y los canales de transmisión de la política monetaria son mucho más importantes”, dijo Casillas. “Así, una buena comunicación es primordial”.

Los miembros de la junta que votaron a favor del alza dijeron que, aunque la inflación probablemente sea temporal, los fuertes aumentos de precios podrían filtrarse más en la economía. Esquivel, quien es ampliamente percibido como ‘dovish’ porque participó en votaciones minoritarias para reducir las tasas, argumentó que el aumento de las mismas podría sugerir que esos choques inflacionarios son de naturaleza más permanente.

