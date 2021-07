Sergio Ramos ficha por el París Saint-Germain hasta 2023

CentralSergio Ramos ficha por el París Saint-Germain hasta 2023 Por Jean DECOTTE =(Fotos archivo)= París, 8 Jul 2021 (AFP) - El emblemático defensa español Sergio Ramos fichó por el París Saint-Germain por dos temporadas, anunció este jueves el equipo de la capital francesa, que ofrece así un último gran reto al excapitán del Real Madrid a sus 35 años.Con este campeón mundial de 2010 y dos veces campeón de la Eurocopa (2008, 2012), que llega libre tras acabar su contrato con el Real Madrid, el PSG suma a un icono de la mejor época del fútbol español, que ha ganado además cuatro veces la Liga de Campeones europea, el torneo que obsesiona a los dirigentes del equipo de la capital francesa.La llegada de Ramos reforzará un plantel en el que el director deportivo Leonardo ya ha incorporado para el nuevo curso al mediocampista neerlandés Georginio Wijnaldum y al lateral marroquí Achraf Hakimi. Suena además el nombre del arquero italiano Gianluigi Donnarumma.Unos refuerzos de peso que podrían ayudar a convencer para seguir a Kylian Mbappé, que tiene contrato hasta 2022."Es un gran cambio en mi vida, un nuevo desafío y un día que no olvidaré nunca", se emocionó Ramos en un comunicado del club parisino, donde el jugador se reencontrará con su número 4.Sergio Ramos, con un palmarés espectacular en el que también se encuentran cinco títulos de LaLiga española y una gran reputación de líder de fuerte carácter, es uno de los mejores defensas centrales del mundo, con un gran dominio del juego aéreo, potencia en los duelos e instinto para la anticipación.Es también uno de los pocos defensas que también tienen capacidad goleadora. En el Real Madrid asumía últimamente la responsabilidad de lanzar penales y cuenta con 101 tantos marcados en 671 partidos con el club 'merengue'.Uno de los más recordados fue el descuento final de la final de la Liga de Campeones 2013-2014, cuando empató 'in extremis' en Lisboa contra el Atlético de Madrid, que festejaba ya casi el que iba a ser su primer título en el gran torneo europeo. El gol de Ramos permitió llegar a la prórroga y allí los suyos terminaron venciendo 4-1, para levantar la 'Orejona' en el estadio da Luz del Benfica.Sin embargo, el jugador andaluz terminó de forma algo amarga su larga etapa en el Real Madrid, después de haber rechazado una oferta de renovación de un año que estaba acompañada de una bajada de salario. - Primera aventura fuera de España - "Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid, pero ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid", dijo con lágrimas en los ojos en su despedida del que fue el gran club de su vida, a mediados de junio.El exlateral derecho reconvertido a central es uno de los defensas más prolíficos de la historia, con 23 dianas con la selección española, en la que es el jugador que más veces ha vestido la camiseta nacional con 180, todo un récord en Europa.Originario de la localidad sevillana de Camas, Sergio Ramos se formó en el Sevilla. Debutó allí como profesional en la 2004-2005 antes de fichar cuando tenía 19 años por el Real Madrid, que pagó por él 27 millones de euros de la época.La principal duda para la nueva etapa en el PSG es saber cuál será su estado físico, ya con 35 años.Su última temporada en el Real Madrid estuvo marcada por numerosas lesiones (muslo derecho, gemelo izquierdo, isquiotibiales) y el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, no le convocó para la Eurocopa.El fichaje de Ramos se enmarca además en una tendencia del PSG en los últimos años, la de obtener un golpe publicitario y de imagen fichando a jugadores de gran prestigio pero ya veteranos, como ocurrió con el inglés David Beckham, el brasileño Dani Alves o el italiano Gianluigi Buffon.En el plano deportivo, Ramos brindará al entrenador Mauricio Pochettino una opción de gran valor para el centro de la defensa, junto a Marquinhos y Presnel Kimpembe. jed-ama/dr/iga