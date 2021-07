Sandra Pica asegura que no va a dejar que se la humille

21-12-2020 Tom Brusse y Sandra Pica han sido los últimos expulsados de "La casa fuerte" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD LA CASA FUERTE



MADRID, 9 (CHANCE)



Este miércoles vivimos una de las llamadas más surrealistas de la historia de 'Supervivientes 2021'. Sandra Pica hablaba con Tom Brusse para asegurarle que su relación estaba más muerta que su estómago y le confesaba que no estaba al mismo nivel que él. Algo que ya oímos de su boca tras los primeros días de su pareja en el concurso, pero que ahora, en la recta final, volvemos a vivir.



Tom Brusse gritaba al cielo con el teléfono en la oreja y le suplicaba a su pareja que la amaba y que le esperase, pero parece ser que esa relación tiene de todo menos futuro. De hecho, los rumores se han apoderado de la sombra de Sandra, a quien se la ha vinculado con varias personas desde que el concursante está en Honduras.



Esta noche y tras las palabras de Tom Brusse, Sandra ha utilizado sus redes sociales para desahogarse y ha lanzado el siguiente mensaje a través de sus stories de Instagram: "Valgo más por lo que callo, que por lo que cuento, pero no voy a dejar que se me humille de tal manera sabiendo que España entera puede entenderme si yo hablo. VERGONZOSO".



De esta manera, Sandra ha dejado claro que su relación con Tom no era tan idílica como creíamos y que puede haber ciertas actitudes de su expareja que pueden ser perfectamente entendibles por sus fans. Es decir, que no le faltan motivos por los que dejar su relación.



Pero... ¿por qué ha esperado Sandra a que Tom estuviese en Honduras para dejarlo con él? ¿por qué no cuenta qué ha hecho Tom durante su relación? Muchas incógnitas que deberá desvelar la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' si quiere ser entendida por los espectadores que se han quedado muy sorprendidos con esta historia.